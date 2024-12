Volley femminile, Conegliano regola il Kawasaki e vince il girone al Mondiale per Club: semifinale con Milano?

Conegliano ha liquidato le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki con un secco 3-0 (25-21; 25-20; 25-19) e ha infilato la terza vittoria consecutiva al Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Dopo aver travolto le brasiliane del Dentil Praia Clube e le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh con il massimo scarto, le Campionesse d’Europa si sono imposte con disinvoltura anche contro le Campionesse d’Asia e hanno così conquistato il primo posto nella Pool B senza concedere un set alle avversarie.

Le Pantere torneranno in campo domani per disputare la semifinale: sarà verosimilmente un derby contro Milano, che con buona probabilità finirà al secondo posto nell’altro raggruppamento salvo una vittoria del Gerdau Minas contro il Tianjin per 3-0 con massimo 28 punti di scarto nella partita in programma alle ore 12.30 (in questo caso la corazzata veneta incrocerebbe le cinesi, padrone di casa ad Hangzhou).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che stanno andando a caccia del terzo titolo iridato dopo quelli del 2019 e del 2022, hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno poi controllato la situazione senza particolari patemi d’animo contro la compagine asiatica, che è così stata eliminata dal torneo. Alle spalle di Conegliano si è infatti piazzato il Dentil Praia Clube (vice campionesse del Sudamerica), che con buona probabilità sarà l’avversarie del Tianjin nella sfida da dentro o fuori di sabato 21 dicembre.

Prova di grande spessore da parte dell’opposto Isabelle Haak (16 punti, 2 muri, 2 ace) e della schiacciatrice Zhu Ting (11 punti), affiancata di banda da Gabi (10 punti, 2 muri). Al centro Marina Lubian (7 punti, 2 muri) e Sarah Fahr (7 punti, 4 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz (3 punti), buon lavoro del libero Monica De Gennaro, a riposo la centrale Cristina Chirichella. Tra le fila del Kawasaki le migliori sono state Sato (12) e Kongyot (11).