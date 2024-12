Volley femminile, Busto Arsizio batte Talmassons al tie-break: Piva trascinante, quarto posto in Serie A1

Busto Arsizio ha sconfitto Talmassons nell’anticipo della tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, imponendosi al tie-break al termine di un match altalenante e giocato sul filo dell’equilibrio. Le Farfalle sono riuscite a rimontare dopo aver perso il primo set ai vantaggi e si sono issate sul 2-1, ma hanno poi subito il rientro delle padrone di casa prima di dettare legge nella frazione decisiva.

La formazione lombarda si è imposta per 3-2 (24-26; 25-20; 25-21; 21-25; 15-12), chiudendo il girone d’andata con nove vittorie e 26 punti: quarto posto provvisorio a soltanto due lunghezze di distacco dalla ben più quotata Milano, in attesa di Novara, che in caso di successo casalingo nel big match di domani contro Scandicci opererebbe il sorpasso. Le neopromosse friulane sono invece terzultime a +2 su Roma e Cuneo (impegnate domani contro Pinerolo e Vallefoglia), in piena lotta per non retrocedere.

Prestazione sopra le righe da parte di Rebecca Piva (22 punti), in doppia cifra anche Benedetta Maria Sartori (12), Josephine Obossa (14 punti, 3 muri) e Giorgia Frosini (13). A Talmassons non sono bastate Maja Storck (24), Olga Strantzali (20), Yana Shcherban (14) e Jovana Kocic (15, 5 muri).