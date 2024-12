Volley, Civitanova e Verona vincono al tie-break: Milano e Piacenza battute nei quarti di Coppa Italia

Dopo la vittoria di Trento contro Cisterna per 3-1, oggi pomeriggio si sono giocate altre due partite valide per i quarti di finale della Coppa Italia di volley maschile. Le formazioni vincitrici si sono qualificate alla Final Four, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 25-26 gennaio. Il quadro sarà completato domani sera dalla sfida tra Perugia e Modena, scontro da non perdere tra la prima e l’ottava classifica al termine del girone d’andata della Superlega.

Civitanova ha vinto un intensissimo match ad altalena contro Milano, imponendosi al tie-break dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e 2-1. La Lube è riuscita a fare festa di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, imponendosi in maniera nitida nel primo e nel terzo set, ma subendo sempre la rimonta dei meneghini prima di avere la meglio in un rovente parziale risolutore. I biancorossi hanno vinto per 3-2 (25-17; 20-25; 25-16; 21-25; 15-11) e si sono così guadagnati la semifinale contro Trento.

Da annotare le prestazioni dell’opposto Adis Lagumdzija (14 punti) e dello schiacciatore Mattia Bottolo (12), in doppia cifra anche il martello Eric Loeppky (11 punti) e il centrale Barthelemy Chinenyeze (10 punti, 3 muri) sotto la regia di Mattia Boninfante, 6 punti per il martello Aleksandar Nikolov e 5 per il centrale Marko Podrascanin. Ai meneghini non è bastata la prova straripante dell’opposto Ferre Reggers (32 punti), 11 punti a testa per Jordan Schnitzer e Yacine Louati, 8 punti per il centrale Edoardo Caneschi (3 ace).

Tie-break anche tra Verona e Piacenza: l’hanno spuntata gli scaligeri per 3-2 (25-18; 26-24; 23-25; 21-25; 15-10) dopo essere stati in vantaggio per 2-0 e avere subito la rimonta da parte degli emiliani in quello che sulla carta doveva essere il testa a testa più equilibrato di giornata visto che si fronteggiavano la quarta e la quinta testa di serie del tabellone.

I ragazzi di coach Rado Stoytchev hanno dettato legge nel parziale risolutore e si sono così meritati la semifinale da disputare contro la vincente di Perugia-Modena, spinti dallo scatenato bomber Noumory Keita (30 punti) e dallo schiacciatore Rok Mozic (17 punti), affiancato di banda da Francesco Sani (7). Ai Lupi non sono bastati il giovane opposto Alessandro Bovolenta (23 punti, oggi ha giocato titolare al posto di Yuri Romanò) e i martelli Stephen Maar (19) e Uros Kovacevic (14).