Usyk chiede a Fury di tagliare la barba: un reclamo ufficiale e cosa dice il regolamento

Cresce l’attesa per il match di boxe più atteso e non mancano le novità dell’ultimo minuto. Dopo la notizia del cambio di un giudice con annesso lancio della monetina, ESPN ha svelato che il team di Oleksandr Usyk ha chiesto alla Middle East Professional Boxing Commission di ordinare a Tyson Fury di tagliare la sua folta barba in vista del Mondiale WBA, WBO, WBC, IBO che si disputerà questa sera sul ring di Riad (Arabia Saudita).

Il manager del ribattezzato The Gipsy King, che spera di strappare le cinture all’ucraino dopo aver perso per split decision lo scorso 18 maggio sempre in questa località, ha dichiarato che il britannico non avrebbe tagliato la barba. La Commissione avrà diritto di esprimersi, ma il regolamento del WBC è ben chiaro su questo aspetto e individua soltanto un paio di casi per cui ci si debba effettivamente presentare glabri in volto.

La barba va tagliata se smorza o influenza l’impatto e la traiettoria dei pugni oppure se provoca tagli o graffi all’avversario. Non ci sarebbero stati gli estremi per assecondare la richiesta del rinominato The Cat e Tyson Fury si presenterà sul ring con la sua folta barba per disputare questa attesissima rivincita.