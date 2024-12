United Rugby Championship: le Zebre vogliono la rivincita, la Benetton punta la zona playoff

Tornano in campo le due franchigie italiane dell’United Rugby Championship e va in scena domani il secondo derby azzurro, con le Zebre Parma che ospitano al Lanfranchi la Benetton Treviso. Una sfida che arriva dopo l’11-10 di settimana scorso, con la franchigia emiliana che ha visto sfumare la vittoria a tempo scaduto con il piazzato di Rhyno Smith.

Per la squadra di Massimo Brunello una doccia fredda difficile da superare, ma i ragazzi di Parma avranno una motivazione in più domani in campo. Vendicare la beffa di Monigo e portare a casa un derby che rilancerebbe anche la classifica, anche se gli emiliani sono distanti ben sei punti dalla zona playoff.

Per i ragazzi di Marco Bortolami, invece, la vittoria di sabato scorso è stata una boccata d’ossigeno importantissima in un avvio di stagione tra luci e ombre. Un ko avrebbe forse compromesso l’intera stagione, mentre il piazzato di Smith ha rilanciato i veneti, attualmente a quota 18 punti e appaiati ad altre quattro squadre proprio all’ottavo posto, l’ultimo valido per la postseason.

La gara di domani promette di essere di nuovo molto equilibrata, magari poco spettacolare – come spesso capita nei derby celtici – ma sicuramente combattuta. Entrambe le squadre hanno motivazioni molto importanti per vincere, al di là della soddisfazione di ottenere un successo nel derby, e probabilmente sarà decisiva la disciplina, con i falli concessi che potrebbero essere fatali, da un lato o dall’altro.