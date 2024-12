United Cup 2025, la Svizzera piega la Francia al doppio decisivo nel girone dell’Italia

A Sydney, in Australia, si è aperto il Girone D della United Cup 2025 di tennis, quello dell’Italia, che oggi osservava il turno di riposo: la Svizzera di Belinda Bencic e Dominic Stricker, protagonisti sia in singolare che assieme in doppio, ha piegato per 2-1 la Francia.

Nel singolare femminile Belinda Bencic regola in maniera piuttosto netta la transalpina Chloe Paquet, sconfitta con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 28 minuti di gioco. L’elvetica nel primo set si trova sotto 2-3, evita il break risalendo dal 15-40 nel sesto gioco e da quel momento domina la sfida, infilando quattro giochi fino al 6-3. Nella seconda partita diventano nove i game consecutivi vinti dalla svizzera, che vola sul 5-0 e poi chiude comodamente sul 6-1.

Nel singolare maschile il transalpino Ugo Humbert piega Dominic Stricker per 6-3 7-5 in un’ora e tredici minuti, riequilibrando le sorti del tie. Nel primo set il francese sfrutta l’unica palla break di tutto il parziale, arrivata ai vantaggi del sesto game, e, senza concedere alcuna occasione di rientro allo svizzero, chiude sul 6-3. Nella seconda frazione l’elvetico parte sul 3-0 e mantiene il vantaggio fino al 5-3. Nel nono game Stricker manca un match point ed Humbert ribalta la contesa, vincendo quattro game di fila fino al 7-5 finale.

Nel doppio misto decisivo Belinda Bencic e Dominic Stricker superano Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin con lo score di 6-1 7-6 (4) in un’ora e 14 minuti di gioco e portano a casa il punto della vittoria. Il primo set dura appena 19′, nei quali la coppia elvetica domina e vince per 6-1. Nella seconda frazione l’equilibrio non si spezza e si va al tiebreak: i francesi partono sul 2-0 e poi vanno sul 3-1, ma gli svizzeri ribaltano il puteggio portandosi sul 5-3 e poi chiudono vittoriosamente sul 7-4.

UNITED CUP 2025

Gruppo D FRANCIA – SVIZZERA 1-2

Belinda Bencic (Svizzera) b. Chloe Paquet (Francia) 6-3 6-1

Ugo Humbert (Francia) b. Dominic Stricker (Svizzera) 6-3 7-5

Belinda Bencic / Dominic Stricker (Svizzera) b. Elixane Lechemia / Edouard Roger-Vasselin (Francia) 6-1 7-6 (4)