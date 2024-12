Petkovic sorprende su Alcaraz: “Non ha un piano B. Quando non sta bene, il suo tennis é orribile”

Il sito puntodebreak.com ha rilanciato le dichiarazioni dell’ex tennista teutonica Andrea Petkovic, la quale ha commentato lo stile di gioco dell’iberico Carlos Alcaraz al podcast “The Rennae Stubbs”, sottolineando il grande divario tra il livello espresso al picco della forma e quello mostrato quando le cose non vanno altrettanto bene.

Secondo la teutonica, infatti, lo spagnolo avrebbe difficoltà a variare lo stile di gioco: “L’unico problema che vedo in Carlos Alcaraz è che non ha un piano B, e questo è qualcosa di necessario, inoltre è qualcosa che hanno i suoi rivali. Sinner, Djokovic o Zverev sanno giocare in modi diversi a seconda delle loro sensazioni, direi che anche Fritz ha un piano alternativo“.

Alcaraz, invece, appare deficitario sotto questo aspetto: “Quello che gli succede è che quando è al massimo livello è il miglior giocatore del mondo, ma quando non lo è, il suo tennis è orribile, commette molti errori, non è in grado di recuperare dal fondo del campo, fa doppi falli“.

Come metro di paragone la tedesca cita il ceco Jakub Mensik, attualmente numero 48 ATP: “Penso che Sinner non potrebbe mai perdere contro un tennista del genere, ma d’altro canto ritengo fattibile che Carlos possa essere sconfitto da lui, se non dovesse avere una giornata ispirata“.