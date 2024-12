United Cup 2025: Italia-Francia, c’è un’incognita da considerare

L’Italia ha fatto il primo passo in United Cup. Il successo di ieri con la Svizzera l’ha messa in una buona posizione nel gruppo D, con la possibilità di potersi giocare la prima piazza grazie anche al percorso netto contro i rossocrociati. Ora ci si gioca la prima piazza nel tie contro la Francia, con cui però si giocherà ‘al buio’, o quasi.

Almeno per quanto riguarda l’accoppiamento maschile. Ugo Humbert, unico giocatore ad aver portato un punto ai transalpini nel match contro la Svizzera, ha meso nel mirino la possibilità di poter entrare in top 10, lontana seicento punti; per Flavio ci vorrà la spensieratezza messa sul campo contro Dominic Stricker per portarsi a casa la partita.

C’è invece un precedente per Jasmine Paolini contro Chloe Paquet, colei che ha giocato la prima partita di United Cup un po’ a sorpresa contro Belinda Bencic, andando ko con un pesante 6-3 6-1. Una sola partita tra le due, vinta dalla francese ma lontanissima nel tempo, un 7-6 6-3 dell’ITF disputato a Palm Harbor nel 2019. Una vita tennistica fa, insomma. Mentre con Diane Parry non è mai scesa in campo.

Per la grande lontananza nel tempo dunque anche l’incrocio tra Paolini e Paquet è quasi una novità, anche perché Jasmine è diventata una top 5 mentre la francese è rimasta nei bassifondi. Sarà una sfida senza punti di riferimento. E tutta da gustare, con gli azzurri cche potrebbero accontentarsi anche di un punto per superare il turno.