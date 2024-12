United Cup 2025, Italia chiamata al successo contro la Svizzera. Esordio per gli USA favoriti

Si prospetta una domenica piuttosto movimentata in Australia. La United Cup andrà in scena nel suo day-3 e tra Sydney e Perth vedremo confronti interessanti. Alla Ken Rosewall Arena, vi sarà la prima uscita della squadra italiana in questa competizione tennistica mista tra nazioni. Gli azzurri, nel Gruppo D, se la vedranno contro la Svizzera.

Gli elvetici, anche un po’ a sorpresa, si sono imposti contro la Francia 2-1, sulla spinta di una brillante Belinda Bencic, di ritorno dalla maternità, e del doppio misto formato da Bencic e Dominic Stricker che ha regalato il punto decisivo. Non sarà un confronto semplice per i ragazzi nostrani, che confidano nella forza in singolare di Jasmine Paolini e di Flavio Cobolli.

La toscana, reduce da un 2024 straordinario che l’ha vista concludere al n.4 della classifica mondiale, ha voglia di dar seguito. Sfiderà la citata Bencic contro cui ha perso i due precedenti, ma si spera che sia la versione della “nuova Jas”, capace di raggiungere le finali al Roland Garros e a Wimbledon e di esaltarsi in doppio con Sara Errani. Sarita, tra l’altro, presente e all’occorrenza chiamata in causa per il doppio misto con Andrea Vavassori. Cobolli, dal canto suo, affronterà Stricker che conosce piuttosto bene visti i suoi trascorsi a livello juniores e un titolo a Parigi in coppia (2019). L’unico match nello storico risale alle Next Gen ATP Finals 2023, vinto dall’azzurro.

A Sydney vi sarà anche l’incrocio tra la Cechia dell’accoppiata Karolina Muchova/Tomas Machac contro la Norvegia di Casper Ruud e quest’ultimo rischia di pagare dazio al cospetto di una formazione ceca che punterà tanto sui due singolaristi, anche nell’eventuale partita in doppio (misto).

Alla RAC Arena di Perth fari puntati sull’esordio della squadra favorita per il successo, gli Stati Uniti, che potrà disporre di Coco Gauff e Taylor Fritz, opposti ai canadesi Leylah Fernandez e Felix Auger-Aliassime. Gli USA cercheranno di chiudere il tutto nei due singolari, affrontando il doppio misto con uno spirito più rilassato. Il Canada, vittorioso quest’oggi contro la Croazia, venderà cara la pelle, augurandosi di avere un rendimento ancor più convincente da parte di Fernandez e Auger-Aliassime.

A conclusione, sempre a Perth, grande curiosità per la Germania di Alexander Zverev che, saltata la Coppa Davis a Malaga, sarà in questa competizione e vorrà recitare il ruolo del primattore nel confronto con il Brasile, già sconfitto nella prima giornata dal Kazakistan.