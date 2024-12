United Cup 2025, chi parteciperà? I giocatori più noti in ordine di ranking: spiccano Swiatek, Zverev e Fritz!

Ci sarà una lunga serie di giocatori e di giocatrici ai vertici dei ranking ATP e WTA che il mondo del tennis rivedrà fin da subito, alla United Cup di Perth e Sydney. L’appuntamento che unisce i due circuiti, e che ha la sostanziale equivalenza a un ATP 500 o a un WTA 500, ritorna tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 e mostra subito nomi di un livello assoluto.

Nel girone A, in particolare, troviamo per gli USA Taylor Fritz, numero 4 del mondo, e l’intero blocco femminile con Coco Gauff, Danielle Collins e Desirae Krawczyk, rispettivamente numero 3 e 11 in singolare ed 11 in doppio. In quota Canada c’è Felix Auger-Aliassime, oggi 29° nel ranking, ma top ten prima di vivere un periodo difficilissimo a livello sportivo, mentre tra le donne merita di essere ricordata Leylah Fernandez, finalista agli US Open 2021 e oggi al 31° posto. Per il Brasile c’è Beatriz Haddad Maia: ambizioni alte per l’attuale numero 17 WTA.

Nel girone B inevitabile pensare all’accoppiata Iga Swiatek-Hubert Hurkacz, l’una numero 2 del mondo (e a lungo dominatrice) in chiave WTA, l’altro numero 16, ma a lunghissimo top ten. Karolina Muchova, in quota Cechia, è stata top 10 nel 2023 e finalista al Roland Garros, oltre a possedere un gioco pressoché unico. Per la Spagna Pablo Carreño Busta, arrivato alla top ten nel 2017.

Nel girone C c’è l’accoppiata Stefanos Tsitsipas-Maria Sakkari, con l’uno top ten di lunghissimo corso (e andato vicinissimo a vincere il Roland Garros nel 2021) e l’altra anche lei a lungo nelle 10 in quota WTA, ma il cui rendimento negli Slam davvero disdicevole ne ha causato la discesa. Per il Kazakistan c’è Elena Rybakina, già campionessa Slam e a lungo nella top 5, per la Norvegia troviamo Casper Ruud, che solo nel 2022 si giocava letteralmente il numero 1 con Carlos Alcaraz.

Nel girone D Italia protagonista in più modi: con Jasmine Paolini e Sara Errani, il cui 2024 lo ricorda sostanzialmente chiunque (e, per la seconda, va rimarcata anche la fase 2012-2015), nonché con Andrea Vavassori top ten di doppio. La Francia ha portato Ugo Humbert nei primi 15, mentre la Svizzera ha il caso particolare di Belinda Bencic, sostanzialmente quasi al rientro dalla gravidanza e per questo scesa nella zona 500. Ma parliamo di una giocatrice già oro olimpico nonché top ten di lungo corso.

Nel girone E c’è una certa povertà di élite, con di fatto i soli Alexander Zverev e Tim Pütz a rappresentarla, da numero 2 del mondo in singolare e 9 del mondo in doppio. Nel girone F, infine, troviamo Alex de Minaur, che si è spinto dentro la top ten a furia di ottimi risultati, e Donna Vekic, che ha dato alla Croazia una grande estate culminata con semifinale a Wimbledon e argento olimpico. In quota Australia, invece, l’oro olimpico e vincitore Slam in doppio Matthew Ebden e l’ex top ten sempre in doppio Ellen Perez, che oltre al campo fa valere la spiccata simpatia social.

Girone A

USA: ATP – Taylor Fritz 4, Denis Kudla 267, Robert Galloway 34 (doppio); WTA – Coco Gauff 3, Danielle Collins 11, Desirae Krawczyk 11 (doppio). Capitano: Michael Russell

Canada: ATP – Félix Auger-Aliassime 29, Liam Draxl 247, Benjamin Sigouin 201 (doppio); WTA – Leylah Fernandez 31, Stacey Fung 255, Ariana Arseneault 146 (doppio). Capitano (e giocatore): Félix Auger-Aliassime

Brasile: ATP – Thiago Monteiro 109, Gustavo Heide 172, Rafael Matos 36 (doppio); WTA – Beatriz Haddad Maia 17, Carolina Alves 300, Luisa Stefani 28 (doppio). Capitano: Rafael Paciaroni

Girone B

Polonia: ATP – Hubert Hurkacz 16, Kamil Majchrzak 120, Jan Zieliński 25 (doppio); WTA –Iga Świątek 2, Maja Chwalińska 128, Alicja Rosolska 419 (doppio). Capitano: Mateusz Terczynski

Cechia: ATP -Tomáš Macháč 25, Marek Gengel 268, Patrik Rikl 75 (doppio); WTA – Karolína Muchová 22, Gabriela Knutson 234, Vendula Valdmannová 848. Capitano: Daniel Vacek

Spagna: ATP – Pablo Carreño Busta 196, Carlos Taberner 195, Sergio Martos Gornés 113 (doppio), Jéssica Bouzas Maneiro 54, Marina Bassols Ribera 213, Yvonne Cavallé Reimers 89 (doppio). Capitano: José Antonio Sánchez de Luna

Girone C

Grecia: ATP –Stefanos Tsitsipas 11, Stefanos Sakellaridis 484, Petros Tsitsipas 105 (doppio); WTA – Maria Sakkari 32, Despina Papamichail 282, Valentini Grammatikopoulou 167 (doppio). Capitano: Theodoros Angelinos

Kazakistan: ATP – Alexander Shevchenko 78, Dmitry Popko 176, Aleksandr Nedovyesov 59 (doppio); WTA – Elena Rybakina 6, Zhibek Kulambayeva 337. Capitano (e giocatore): Aleksandr Nedovyesov

Norvegia: ATP – Casper Ruud 6, Viktor Durasovic 417; WTA – Malene Helgø 403, Ulrikke Eikeri 38 (doppio). Capitano: Christian Ruud

Girone D

Italia: ATP – Flavio Cobolli 32, Matteo Gigante 141, Andrea Vavassori 10 (doppio); WTA – Jasmine Paolini 4, Sara Errani 105, Angelica Moratelli 74 (doppio). Capitano: Renzo Furlan

Francia: ATP – Ugo Humbert 14, Corentin Moutet 70, Édouard Roger-Vasselin 40 (doppio); WTA – Chloé Paquet 123, Leolia Jeanjean 149, Elixane Lechemia 105 (doppio). Capitano: Fabrice Martin

Svizzera: ATP – Dominic Stricker 301, Rémy Bertola 282, Jakub Paul 138 (doppio); WTA – Belinda Bencic 484, Céline Naef 153, Conny Perrin 157 (doppio). Capitana: Sandra Naef (coach e madre di Céline).

Girone E

Cina: ATP – Zhang Zhizhen 45, Bai Yan 255, Sun Fajing (207, doppio); WTA – Gao Xinyu 175, Zhang Shuai 207. Capitano: Wu Di

Germania: ATP – Alexander Zverev 2, Daniel Masur 254, Tim Pütz 9 (doppio); WTA – Laura Siegemund 80, Lena Papadakis 538, Vivian Heisen 1643 (doppio). Capitano: Alexander Zverev Sr.

Argentina: ATP – Tomás Martín Etcheverry 39, Thiago Agustín Tirante 117, Guido Andreozzi 55 (doppio); WTA – Nadia Podoroska 100, María Lourdes Carlé 94 (doppio). Capitano: Horacio de la Peña (coach Etcheverry)

Girone F

Gran Bretagna: ATP – Billy Harris 125, Jan Choinski 173, Charles Broom 156 (doppio); WTA – Katie Boulter 24, Lily Miyazaki 185, Olivia Nicholls 39 (doppio). Capitano: Alexander Ward

Australia: ATP – Alex de Minaur 9, Omar Jasika 179, Matthew Ebden 13 (doppio); WTA – Olivia Gadecki 97, Destanee Aiava 197, Ellen Perez 13 (doppio). Capitano: Lleyton Hewitt (già capitano di Coppa Davis)

Croazia: ATP – Borna Ćorić 90, Luka Mikrut 380, Ivan Dodig 26 (doppio); WTA – Donna Vekić 19, Lucija Ćirić Bagarić 216, Petra Marčinko 258. Capitana: Iva Majoli