Tutti gli eventi sportivi a gennaio 2025: spiccano Australian Open e Mondiali di pallamano (con l’Italia!)

Il 2025 si aprirà con un mese di gennaio ricco di eventi sportivi assolutamente da non perdere. Sono già incominciate manifestazioni di un certo rilievo come il Tour de Ski (sci di fondo), la Tournée dei Quattro Trampolini (salto con gli sci), la United Cup e i primi tornei di tennis della stagione.

Dal 3 al 17 gennaio andrà in scena la Dakar, il rally raid più prestigioso e importante al mondo. Il 6 gennaio porterà con sé il Campaccio (tradizionale Cross di atletica leggera a San Giorgio su Legnano) e la Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Roma e Fiorentina. Gli sport invernali ci terranno poi compagnia per tutto il mese con le varie tappe di Coppa del Mondo.

Dal 10 al 12 gennaio andranno seguiti gli Europei di speed skating, mentre dal 17 al 19 gennaio ci saranno gli Europei di short track. Sono due gli eventi di punta di questo mese: gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis, previsto sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio; i Mondiali di pallamano maschile (con l’Italia presente!) dal 14 gennaio al 2 febbraio tra Croazia, Danimarca e Norvegia.

Inizierà anche il ciclismo su strada con i primi eventi World Tour come il Tour Down Under in Australia ad affiancare gli eventi di ciclocross, la Superbike offrirà i primi test, l’atletica regalerà i primi appuntamenti indoor, si giocherà la Final Four di volley maschile il 25-26 gennaio. Di seguito il calendario degli eventi sportivi a gennaio 2025.

CALENDARIO EVENTI SPORTIVI GENNAIO 2025