Australian Open 2025, quanti italiani nel tabellone principale? Anche Bellucci può sperare

Nove italiani sono presenti nel tabellone principale degli Australian Open: Jannik Sinner (numero 1 al mondo), Lorenzo Musetti (numero 17 del ranking ATP), Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34) Matteo Arnaldi (37), Luciano Darderi (44), Lorenzo Sonego (53), Fabio Fognini (91) e Luca Nardi (92). Il taglio è stato fissato a 98 atleti, a cui si aggiungono sei ammessi per ranking protetto, tra cui spicca il padrone di casa Nick Kyrgios.

Questo il quadro della situazione in vista del primo Slam della nuova stagione, in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio, a cui si aggiungono otto wild-card. Gli ultimi sedici posti saranno assegnati tramite le qualificazioni, ormai sempre più vicine. Mattia Bellucci è fuori di cinque posti, dunque deve sperare in qualche forfait da parte degli avversari per poter rientrare nel main draw senza dover passare dai tre intensissimi turni preliminari.

Al momento risulta iscritti sei italiani alle qualificazioni: oltre a Bellucci scenderanno in campo anche Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager e Federico Arnaboldi. Sul fronte femminile, invece, sono tre le italiane ammesse di diritto tra le migliori 128 giocatrici del Pianeta: Jasmine Paolini (numero 4 al mondo), Elisabetta Cocciaretto (numero 52 del ranking WTA) e Lucia Bronzetti (numero 77). Giocheranno le qualificazioni Sara Errani, Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone.

ITALIANI TABELLONE PRINCIPALE AUSTRALIAN OPEN 2025

MASCHILE: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Luca Nardi.

FEMMINILE: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti.

ITALIANI NELLE QUALIFICAZIONI DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

MASCHILE: Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager, Federico Arnaboldi.

FEMMINILE: Sara Errani, Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone.