Tournée 4 Trampolini, Tschofenig apre il pokerissimo austriaco nelle qualificazioni di Oberstdorf. Avanza Insam

L’Austria si conferma una vera e propria corazzata in questa fase della stagione e piazza ben cinque atleti nelle prime cinque posizioni al termine della qualificazione di Oberstdorf, tappa inaugurale della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini. Una dimostrazione di forza devastante da parte della squadra austriaca, che può cominciare a sognare in grande in ottica Aquila d’Oro.

Daniel Tschofenig ha chiuso davanti a tutti sul Schattenbergschanze con un salto di 141.5 metri da stanga 14 con leggero vento alle spalle, rifilando 2.7 punti a Stefan Kraft e 5.2 punti a Michael Hayboeck, mentre i connazionali Jan Hoerl e Maximilian Ortner si sono dovuti accontentare rispettivamente del quarto e quinto posto con un gap di 10.2 e 11.3 punti dalla vetta.

Buoni segnali per il tedesco Pius Paschke, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, in ripresa dopo le difficoltà affrontate a Engelberg con un’incoraggiante sesta posizione a 12.6 punti dalla testa subito davanti allo svizzero Gregor Deschwanden, rivelazione di questa prima parte di stagione e potenziale outsider di lusso per il podio della Tournée. Da registrare la mancata qualificazione del polacco Dawid Kubacki (53°), vincitore della Tournée nel 2019-2020.

Bilancio in chiaroscuro per l’Italia, che porta un solo atleta alla gara di domani dopo l’eliminazione di Francesco Cecon, 54° e quarto degli esclusi con un distacco di 5.3 punti dalla zona qualificazione. Obiettivo raggiunto invece da Alex Insam, che si è attestato in 43ma posizione e dovrà vedersela con il quotato norvegese Johann Andre Forfang (8°) nello scontro diretto della prima serie.