Tour de Ski: Jessie Diggins vince la sprint di Dobbiaco, italiane fuori nei quarti

Jessie Diggins comincia con una vittoria il percorso da detentrice in carica del Tour de Ski. L’americana porta a casa la sprint a tecnica libera di Dobbiaco: 2’59″62 per la trentatreenne del Minnesota, che di forza va a prendersi la vittoria numero 23 in Coppa del Mondo, nonché il 63° podio a livello individuale. Il tutto in quella Dobbiaco che, nel 2016, fu teatro della sua prima volta da vincitrice.

Nella finale, inizialmente Dahlqvist rompe il bastone ed è costretta, di fatto, ad abbandonare ogni speranza prima di metà gara. A fare una buona parte di gara è Joensuu, che prova proprio a Dobbiaco a raccogliere il primo successo in Coppa del Mondo, ma quando si tratta di arrivare sul rettilineo finale arriva Diggins a fulminarla e a vincere senza nessuna difficoltà.

Detto di Diggins, ed evidentemente anche di Jasmi Joensuu dato che la finlandese chiude seconda a 31 centesimi, al terzo posto arriva la svizzera Nadine Faehndrich a 47 centesimi, precedendo di nove la norvegese Kristin Austgulen Fosnaes, non proprio la maggiormente prevista delle norge alla vigilia. Quinto posto per l’altra elvetica Anja Weber a 1″42, mentre chiaramente per Maja Dahlqvist si va sui 45 secondi, data la rottura del bastoncino che ha privato la svedese di una sicura lotta in grande stile.

Il secondo quarto di finale vede Nicole Monsorno riuscire a giocarsi bene le proprie carte, trovandosi spesso sulle code di Svahn, ma tutte e due sono beffate da Gimmler e per l’italiana c’è l’uscita di scena. Nel terzo, invece, Federica Cassol lotta, prova a star davanti, rientra dopo essersi trovata più indietro di fronte al forcing delle altre, ma in una batteria fortissima e molto veloce la speranza di entrare nei ripescaggi le viene negata per due centesimi dalla svedese Moa Ilar. Di fatto, il tempo di Cassol è nettamente il terzo migliore tra quelli delle escluse (di fatto è una 15a posizione), mentre per Monsorno la situazione si aggira attorno al 19° posto complessivo.