Tennis, Nick Kyrgios e Novak Djokovic in doppio a Brisbane: lo rivela l’australiano sui social

Dal 30 dicembre al 5 gennaio l’ATP250 di Brisbane terrà banco e sarà un torneo che attrarrà l’attenzione per molteplici aspetti. In casa Italia, risponderanno all’appello Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini e l’ambizione di entrambi è di fare più strada possibile, in un evento nel quale la principale testa di serie sarà Novak Djokovic. Contrariamente a quanto aveva fatto in passato, Nole affronterà un evento ufficiale prima degli Australian Open 2025.

La stagione che sta per chiudersi ha visto il serbo non portarsi a casa nessun titolo nel massimo circuito internazionale, anche se quello a cui teneva maggiormente si è concretizzato. Stiamo parlando dell’oro alle Olimpiadi di Parigi, ricordando quella fantastica partita sul Centrale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.

L’evento australiano però avrà in sé un’altra sorpresa. Djokovic, infatti, farà coppia con Nick Kyrgios nel torneo di doppio. È questa la novità che il tennista australiano ha comunicato attraverso una storia su Instagram, con un’immagine che ritrae i due mentre fanno il loro ingresso per la finale di Wimbledon 2022.

STORIA SU INSTAGRAM DI NICK KYRGIOS

Da quella partita non pochi problemi ci sono stati per il nativo di Canberra, costretto a fermarsi per criticità fisiche di varie genere. A Brisbane ci sarà in questa veste di “partner” di Nole, mentre come è noto tornerà ufficialmente nel main draw degli Australian Open, sperando anche di incrociare Jannik Sinner, vista la diatriba che c’è per la questione “Clostebol”.