Jannik Sinner comanda la classifica dei Pressure Points: implacabile nei punti caldi, ranking dominato

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP al termine di questa stagione ricca di trionfi, tra sui spiccano i due Slam (Australian Open e US Open) e le ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino è il numero 1 del mondo con 11.830 punti all’attivo e un vantaggio di 3.915 lunghezze nei confronti del tedesco Alexander Zverev, ma primeggia anche nel ranking Elo che considera il peso degli avversari incrociati durante il proprio cammino (in questo caso precede lo spagnolo Carlos Alcaraz).

Jannik Sinner svetta anche nella classifica dei Pressure Points, stilata in maniera ufficiale dalla ATP prendendo in considerazione le percentuali di palle break convertite, le palle break salvate, i tiebreak vinti e i set decisivi. Il 23enne ha concluso l’annata agonistica con il punteggio di 259,4 e ha preceduto ampiamente il russo Daniil Medvedev (252,4) e l’australiano Jordan Thompson (246,9). Non si tratta di certo di una statistica sorprendente, visto che l’azzurri è famoso per migliorare la qualità del proprio gioco nei momenti nevralgici dei vari incontri.

Jannik Sinner è impeccabile nei punti ottenuti sono pressione e nelle palle break è spesso glaciale, sia nel convertirle che nel difenderle, frutto di una forza mentale superiore alla media. I numeri sono tutti dalla sua parte: 42,3% di palle break convertite, 73,7% di palle break salvate, 75% di tiebreak vinti e 68,4% di set decisivi portati a casa. Una graduatoria in cui i grandi nomi sono attardati, ad esempio Alcaraz è nono con 234,6 e Zverev non figura nemmeno in top-10.

RANKING PRESSURE POINTS

1. Jannik Sinner (Italia) 259,4 (42,3% palle break vinte; 73,7% palle break salvate, 75% tie-break vinti, 68,4% set decisivi vinti)

2. Daniil Medvedev (Russia) 252,4 (44%, 61%, 71,41%, 73,3%)

3. Jordan Thompson (Australia) 246,9 (36%, 65,9%, 78,3%, 66,7%)

4. Jiri Lehecka (Cechia) 241,2 (34,7%, 68,5%, 68,6%, 69,2%)

5. Holger Rune (Danimarca) 236,2 (37,9%, 65,8%, 64,5%, 68%)

6. Casper Ruud (Norvegia) 235,7 (40%, 63%, 57,7%, 75%)

7. Tomas Machac (Cechia) 235,0 (42,3%, 59,6%, 60,9%, 72,2%)

8. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 235,0 (40,7%, 68,4%, 56,7%, 69,2%)

9. Carlos Alcaraz (Spagna) 234,6 (42,7%, 61,9%, 60%, 70%)

10. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) 233,8 (40,6%, 68,8%, 57,7%, 66,7%)