Tabellone WTA Auckland 2025: subito Bronzetti-Keys in Nuova Zelanda

Nella notte ha preso le mosse il sorteggio del WTA 250 di Auckland, uno dei due tornei che aprono la stagione, United Cup a parte. Una sola giocatrice presente per l’Italia, almeno fino a questo momento (potrebbe arrivarne un’altra dalle qualificazioni, dov’è ancora in corsa Lucrezia Stefanini).

Si tratta di Lucia Bronzetti, che però è stata estremamente sfortunata nel sorteggio. A lei, che ha dato una spinta importante all’Italia per vincere la Billie Jean King Cup 2024, tocca infatti Madison Keys, la numero 1 del seeding. Uno solo il confronto tra le due, in United Cup nel 2023: vinse l’americana per 6-3 6-2. Va pur detto che la ventinovenne dell’Illinois negli ultimi tempi si è limitata più che altro a giocare i grandi eventi, e non è chiarissimo quale possa essere la sua condizione a inizio anno (detto che la cosa vale per chiunque).

Sono due le giocatrici di casa impegnate: una è la wild card classe 2005 Vivian Yang, che incoccia subito nella belga Elise Mertens, l’altra è Lulu Sun, che esordirà con la canadese Rebecca Marino dopo un 2024 da approdo ai quarti di finale di Wimbledon. La parte bassa del tabellone, però, appare più interessante di quella alta.

Questo se non altro perché c’è la possibilità di un quarto stellare tra Mertens, che mantiene da anni un livello molto alto, e Naomi Osaka, con la giapponese che sta provando a rimettersi sulla strada che l’aveva portata tra i volti del tennis a cavallo tra i due lustri. Curiosità anche per capire se l’ennesimo percorso intrapreso da Emma Raducanu darà alfine qualche frutto alla britannica.

TABELLONE WTA 250 AUCKLAND 2025

Keys (USA) [1]-Bronzetti (ITA)

Starodubtseva (UKR)-Cristian (ROU)

Kenin (USA)-Xiyu Wang (CHN)

Qualificata-Tauson (DEN) [5]

Sun (NZL) [4]-Marino (CAN)

Pera (USA)-Qualificata

Niemeier (GER)-Qualificata

Montgomery (USA)-Raducanu (GBR) [6]

Volynets (USA) [8]-E. Andreeva

Li (USA)-Stephens (USA)

Minnen (BEL)-Qualificata

Parks (USA)-Anisimova (USA) [3]

Osaka (JPN) [7]-Qualificata

Qualificata-Grabher (AUT)

Baptiste (USA)-Jamrichova (SVK) [WC]

Yang (NZL) [WC]-Mertens (BEL) [2]