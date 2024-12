Tabellone Coppa Italia volley femminile 2025: calendario, programma, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Al termine del girone d’andata della Serie A1 si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2025 di volley femminile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: i quarti di finale si disputeranno il 28-29 gennaio in casa delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend dell’8-9 febbraio a Bologna.

Conegliano ha chiuso al comando il girone d’andata della Serie A1 e sarà dunque testa di serie: le Campionesse d’Italia e detentrici del trofeo affronteranno Vallefoglia ai quarti di finale. Scandicci ha concluso al secondo posto e partirà con i favori del pronostico contro Bergamo, per poi meritarsi un’eventuale semifinale contro la vincente dell’incrocio tra Milano e Chieri. Novara e Busto Arsizio daranno vita a un vibrante testa a testa per meritarsi il probabile incrocio con le Pantere.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della Coppa Italia 2025 di volley femminile.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2025

[1] Conegliano vs [8] Vallefoglia

[4] Novara vs [5] Busto Arsizio

[2] Scandicci vs [7] Bergamo

[3] Milano vs [6] Chieri

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2025

QUARTI DI FINALE:

Sabato 28 e domenica 29 dicembre

Calendario dettagliato da definire, si gioca in casa delle meglio piazzate in campionato.

SEMIFINALI:

Sabato 8 febbraio

FINALE:

Domenica 9 febbraio

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: semifinali e finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati; Rai Play per semifinali e finali.