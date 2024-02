Volley femminile, Milano stende Scandicci al tie-break e va in finale di Coppa Italia. Duello Egonu-Antropova

Milano ha sconfitto Scandicci per 3-2 (21-25; 25-16; 25-17; 14-25; 15-10) e si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. La formazione meneghina ha avuto la meglio sulla compagine toscana al PalaTrieste, al termine di un confronto ad altalena, in cui le due squadre si sono alternate nel dominare i vari set.

Le ragazze di coach Marco Gaspari torneranno in campo domani (domenica 18 febbraio, ore 14.15) per affrontare Conegliano, in quella che è la nuova classica della pallavolo tricolore: le Pantere hanno vinto scudetto e Coppa Italia battendo l’Allianz nelle finali della passata stagione, la Supercoppa Italiana e i due confronti di campionato in questa annata agonistica. Le rosablù inseguiranno il primo trofeo della loro storia in questa manifestazione, mentre la corazzata veneta andrà a caccia del quinto sigillo di fila.

L’opposto Paola Egonu si è messa in grande mostra, mettendo a segno 25 punti (2 muri, 4 ace) nell’intenso duello con Ekaterina Antropova, che ha chiuso da top scorer con 29 punti all’attivo (3 muri, 4 ace). L’attaccante di Milano è stata ben sostenuta dalle schiacciatrici Nika Daalderop (13) e Myriam Sylla (11) sotto la regia di Alessia Orro, in doppia cifra anche le centrali Dana Rettke (14 punti, 3 muri) e Raphaela Folie (18 punti, 5 muri). A Scandicci non sono bastate la già citata Ekaterina Antropova e i martelli Britt Herbots (12) e Zhu Ting (7), al centro Linda Nwakalor (10) e Ana Carolina Da Silva (8).