Tabellone ATP Brisbane 2025: Berrettini e Arnaldi, è subito doppia Australia. Djokovic al debutto con Hijikata

Nella notte è stato sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Brisbane, che occupa un posto tra i tornei della prima settimana della stagione 2025, pur se si è ancora nel 2024. Evento, questo, che è nato nel 2009 e ha avuto tra i suoi vincitori Andy Murray, Lleyton Hewitt e Roger Federer. Chi ci prova quest’anno, invece, è Novak Djokovic.

Il serbo ha deciso di partire proprio da qui per la campagna di un anno teso a riscattare, proprio con l’aiuto (almeno Down Under) di Murray, un 2024 che gli ha comunque regalato l’oro olimpico cui molto teneva. Sarà Rinky Hijikata, giocatore di casa ammesso con wild card, a tenerlo a battesimo, poi potrebbe esserci l’eterno scontro con Gael Monfils al secondo turno. Il record tra Djokovic e il transalpino è impietoso a livello di precedenti: 19-0.

Torna anche Matteo Berrettini, che finisce contro l’australiano Jordan Thompson. Due i precedenti: uno l’ATP non lo conta ed è anche del 2015, l’altro è degli US Open 2019, e nelle due occasioni fu il romano a imporsi. Chiaro è che si parla di momenti diversi, per buona misura. Appare verosimile che il vincitore possa “lanciarsi” verso un Grigor Dimitrov al quale l’urna ha concesso sorrisi. E c’è anche Matteo Arnaldi, da settimane in Australia per la preparazione, atteso dall’altro padrone di casa Alexei Popyrin. I due si sono sfidati già tre volte, tutte nel 2023 e con un bilancio di 2-1 a favore dell’azzurro. L’orbita è quella di un quarto con Djokovic.

Il primo turno di maggior spicco rimane comunque un Lehecka-Rune tutto da godere, se non altro perché si parla da una parte di una validissima nuova leva, dall’altra perché sono da comprendere le mosse effettuate dal danese per porre rimedio a un 2024 molto sotto le attese. Quanto a Nick Kyrgios, dovrà indossare l’elmetto: debutta subito con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, una macchina sparapalle ad alta velocità al posto del braccio quando si tratta di servire.

TABELLONE ATP 250 BRISBANE 2025

Djokovic (SRB) [1]-Hijikata (AUS) [WC]

Qualificato-Monfils (FRA)

Qualificato-Opelka (USA) [PR]

Arnaldi (ITA)-Popyrin (AUS) [7]

Tiafoe (USA) [4]-Walton (AUS) [WC]

Mpetshi Perricard (FRA)-Kyrgios (AUS) [PR]

Mensik (CZE)-Qualificato

Kazaux (FRA)-Korda (USA) [5]

Tabilo (CHI) [6]-Qualificato

Navone (ARG)-Jarry (CHI)

Rinderknech (FRA)-Qualificato

Lehecka (CZE)-Rune (DEN) [3]

Thompson (AUS) [8]-Berrettini (ITA)

Michelsen (USA)-O’Connell (AUS)

Goffin (BEL)-Vukic (AUS) [WC]

Qualificato-Dimitrov (BUL) [2]