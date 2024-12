Superlega volley, si gioca a Santo Stefano: orari partite, dove vederle in tv e streaming

La Superlega di volley maschile terrà compagnia agli appassionati durante la giornata di Santo Stefano: si rinnova la tradizione con l’abbuffata di partite il 26 dicembre, dopo Natale si ritorna in campo per regalare grande spettacolo. Il programma propone sei incontri assolutamente da non perdere e che ci faranno divertire durante un pomeriggio di fuoco.

Perugia ospiterà Modena in uno dei confronti più vibranti di questa giornata di festa: i Block Devils partiranno con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico, ma i Canarini sognano il grande colpaccio nella tana dei Campioni d’Italia. Trento è attesa da una partita durissima contro Milano tra le mura amiche, mentre Civitanova chiederà strada sul campo di Monza.

Piacenza cerca continuità al PalaBanca contro una motivatissima Cisterna, mentre Verona vuole regalare una gioia ai proprio tifosi battendo Grottazzolina. Il quadro è completato dalla fondamentale sfida salvezza tra Padova e Taranto. Il programma orario è molto semplice: Monza-Civitanova e Padova-Taranto alle ore 17.00, tutti gli altri incontri alle ore 18.00.

La 14ma giornata della Superlega di volley maschile precederà i quarti di finale della Coppa Italia, in programma tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre. Si preannuncia un terzo turno del girone di ritorno particolarmente avvincente e appassionante: tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV, per Trento-Milano è prevista anche la diretta tv su RaiSportHD, mentre Perugia-Modena sarà anche in diretta streaming anche su DAZN.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY A SANTO STEFANO

Giovedì 26 dicembre

17.00 Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN, VBTV

17.00 Sonepar Padova vs Gioiella Prisma Taranto – Diretta streaming su VBTV

18.00 Rana Verona vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su VBTV

18.00 Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su DAZN, VBTV

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

18.00 Itas Trentino vs Allianz Milano – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV