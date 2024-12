SuperG femminile, possibile cancellazione: cosa succede a St. Moritz

Dopo il bellissimo meteo di ieri sulla Corviglia di Sankt Moritz che ha concesso una gara molto bella e spettacolare sulla pista Corviglia, la situazione non sembra essere altrettanto rosea nella giornata odierna nella nota località svizzera. Il superG femminile è infatti a rischio per le condizioni meteo avverse che si stanno verificando sulla pista elvetica.

La ricognizione è stata anticipata per consentire agli addetti di ripulire la pista e consentire le condizioni migliori per la partenza. In questo momento però c’è nebbia nella zona centrale del tracciato e il vento un po’ in aumento. La situazione verrà riconsiderata alla fine della ricognizione e si valuta anche l’opzione di una partenza abbassata rispetto a ieri.

L’eventualità della partenza abbassata potrebbe aiutare ad esempio un’atleta come Sofia Goggia: troncando il tratto più tecnico in cima, potrebbe esprimere più facilmente le sue qualità laddove c’è da far correre gli sci, ma appunto ancora siamo nel campo delle ipotesi.

Le condizioni meteorologiche possono velocemente cambiare e nelle prossime ore le previsioni indicano una nevicata leggera con vento piuttosto forte e grandi possibilità di precipitazioni costanti. Sicuramente condizioni più difficili per le atlete rispetto a quelle di ieri.