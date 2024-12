Sport in tv oggi (martedì 31 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 31 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis con i tornei in corso in Australia a tenere banco. In particolare, la United Cup desta attenzione in casa Italia, visto il confronto degli azzurri contro la Francia. Dopo aver vinto la prima sfida 3-0 contro la Svizzera, i nostri portacolori andranno a caccia di conferme per conquistare l’approdo nei quarti di finale.

Sport invernali in primo piano con la Tournée dei 4 trampolini che a Garmisch Partenkirchen (Germania) sarà all’insegna dello spettacolo. Lo stesso dicasi per la tappa di Dobbiaco del Tour de Ski di sci di fondo. In tutto questo, da seguire con attenzione la BOClassic di atletica con Nadia Battocletti e Yemen Crippa che proveranno a chiudere col botto l’anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 31 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 31 dicembre

00.30 Tennis, United Cup: Italia vs Francia – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv e su Supertennix.

(Cobolli vs Humbert; Paolini vs Paquet; Errani/Vavassori vs Lechemia/Roger-Vasselin)

01.10 Tennis, WTA Auckland: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Bronzetti vs Keys 2° match e inizio programma alle 23.30 di lunedì 30 dicembre in Italia)

01.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies – Diretta tv su Sky Sport NBA (209), in streaming su SkyGo e NOW.

02.00 Tennis, WTA Brisbane: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

02.00 Tennis, ATP Brisbane: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Popyrin primo match dalle 02.00 italiane)

02.15 Football americano, NFL: San Francisco 49ers-Detroit Lions – Diretta streaming su DAZN

03.00 Tennis, United Cup: USA vs Croazia – iretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv e su Supertennix.

04.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers – Diretta tv su Sky Sport NBA (209), in streaming su SkyGo e NOW.

05.00 Tennis, ATP Hong Kong: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Passaro vs Martinez 3° match e inizio programma dalle 05.00 italiane)

11.30 Sci di fondo, Tour de Ski a Dobbiaco: 20 km tl maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Salto con gli sci, Tournée dei Quattro Trampolini a Garmisch Partenkirchen (Germania): qualificazioni HS142 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Atletica, We Run Rome – Nessuna copertura tv/streaming.

14.45 Sci di fondo, Tour de Ski a Dobbiaco: 20 km tl femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Atletica, BOclassic: gara maschile (sui 10 chilometri) – Diretta streaming su Rai Play Sport 1.

15.40 Atletica, BOclassic: gara femminile (sui 5 chilometri) – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

16.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Garmisch Partenkirchen (Germania): HS142 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.