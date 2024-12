LIVE Tour de Ski 2025, 20 km tl Dobbiaco in DIRETTA: gara ad intervalli, azzurri per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due 20 km a tecnica libera in programma a Dobbiaco (Italia) valide per il Tour de Ski 2024-2025. Si riparte immediatamente dopo la giornata di riposo di ieri. Gli atleti dovranno cimentarsi in una delle gara più toste del programma della competizione, la prova contro il tempo a skating: si preannuncia quindi una tornata cruciale per le ambizioni dei candidati alla vittoria finale.

Al contrario del programma domenicale, saranno gli uomini a inaugurare la kermesse. Johannes Klaebo si è accaparrato sia la sprint che la mass start in classico, proponendosi come indiziato principale alla conquista del Tour de Ski. Il fuoriclasse norvegese vorrà dettare legge anche quest’oggi: gli avversari da tenere d’occhio saranno i compagni di squadra Harald Amundsen, Martin Nyenget, Jan Jenssen e Simen Krueger. Grande attesa per Federico Pellegrino: il poliziotto valdostano è terzo in classifica a 36″ da Klaebo e proverà a farsi valere in un contesto non amico per cercare di mantenere una buona posizione in vista dei prossimi impegni.

Le donne invece saranno di scena alle 14.45. Anche in questo caso, c’è una sola atleta egemone al comando. Jessie Diggins infatti – esattamente come Klaebo – si è imposta nelle prime due prove del Tour de Ski e guida la classifica con distacchi importanti sul resto del gruppo. Quella odierna può essere la giornata di svolta per Therese Johaug: la veterana norvegese non ha brillato sino ad ora e deve iniziare a recuperare secondi rispetto alla nordamericana. Occhio alle connazionali Astrid Oeyre Slind e Heidi Weng. L’Italia proverà a trarre qualcosa di positivo dalla prestazione delle nostre portacolori: una top-20 sarebbe un risultato positivo.

La prova maschile avrà inizio alle 11.30, mentre le donne partiranno alle 14.45.