LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: cinese per il riscatto, indiano per l’ipoteca nella 12a partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. L’indiano, ieri, ha portato a casa una vittoria fondamentale, capace di portarlo sul 6-5.

La più complicata di tutte le sfide del match iridato è andata in scena ieri, ed è anche quella finita in maniera più improvvisa, quasi senza preavviso, con un errore fatale da parte del campione in carica sfruttato istantaneamente dallo sfidante. In 29 mosse è così arrivato l’abbandono e Gukesh è ora avanti, e può letteralmente mettere le mani sul titolo già oggi (anche se non matematicamente).

Anche se in questo lunedì Ding ha il Bianco, è evidente che da parte del suo team ci sarà bisogno di lavoro, e non poco, per metterlo nelle capacità di andare a prendersi il punto che lo riporti in parità. Il peso dell’iniziativa è forzatamente tutto sulle sue spalle, e resta da capire quale impianto d’apertura userà per cercare di creare dei problemi a un giocatore che, fino ad ora, di dubbi quasi non ne ha mai avuti.

Gukesh, dal canto suo, è anche in una situazione del tutto nuova. E, a questo punto, di esaltazione pure. Non potrebbe essere altrimenti: a soli 18 anni, è lui l’uomo che può passare alla storia, avendo percorso le vie degli scacchi più rapidamente di chiunque altro per risultati ottenuti. Il suo vantaggio è anche quello di avere praticamente ogni risposta soprattutto nelle fasi iniziali, dove la sua memoria ha già immagazzinato un’enorme quantità di dati.

La dodicesima partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!