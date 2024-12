Sport in tv oggi (lunedì 16 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 16 dicembre, si preannuncia una giornata con pochi eventi sportivi di rilievo in agenda. Dopo la scorpacciata dell’ultimo weekend, il focus sarà incentrato principalmente sul calcio con i posticipi di alcuni campionati nazionali per club ma ci sarà spazio anche per gli sport americani e per le discipline olimpiche invernali.

Nella notte italiana tra domenica e lunedì sarà possibile seguire il grande basket NBA con la sfida tra i Phoenix Suns e i Portland Trail Blazers, mentre per quanto riguarda il football americano fari puntati sul confronto tra i Green Bay Packers ed i Seattle Seahawks. In serata sono previste le qualificazioni (sia al maschile che al femminile) per lo ski cross di Coppa del Mondo ad Arosa, in Svizzera, con l’azzurro Simone Deromedis in lotta per la Sfera di Cristallo.

Il Monday Night della Serie A di calcio maschile propone un intrigante scontro diretto al vertice tra Lazio e Inter con in palio la terza posizione provvisoria (ma i nerazzurri dovranno recuperare la partita di Firenze) alle spalle di Atalanta e Napoli, mentre in Premier League si disputa l’incontro Bournemouth-West Ham.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 16 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 16 dicembre

2.00 Basket, NBA: Phoenix Suns-Portland Trail Blazers – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

2.20 Football americano, NFL: Green Bay Packers-Seattle Seahawks – Diretta streaming su DAZN

19.45 Ski Cross, Coppa del Mondo: qualificazioni maschili e femminili ad Arosa – Nessuna copertura tv/streaming

20.30 Calcio, Serie C: Latina-Audace Cerignola – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Inter – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Bournemouth-West Ham – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e NOW

21.15 Calcio, Liga Portugal: Porto-Estrela Amadora – Diretta streaming su DAZN