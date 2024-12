Sport in tv oggi (giovedì 5 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 5 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli sport invernali propongono le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico, con lo short program femminile e la rhythm dance protagonisti a Grenoble, e la prova cronometrata della discesa libera maschile di Beaver Creek, senza dimenticarsi del PCR di combinata e dell’halfpipe di sci freestyle a Secret Garden.

Proseguono il Mondiale di scacchi tra Ding Liren e Gukesh, continua il Premier Padel a Milano, iniziano i tornei di golf. Spazio all’Eurolega di basket, mentre Lazio e Napoli si sfideranno negli ottavi della Coppa Italia di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 5 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 5 dicembre

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile, fase a gironi e tabellone preliminare (non è prevista diretta tv/streaming)

02.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Secret Garden, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Secret Garden, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Guwahati Masters (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Nedbank Golf Challenge, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 10.00)

10.00 SCACCHI (Mondiale) – Ding Liren vs Gukesh, nona partita (diretta streaming su FIDE e Chess.Com)

11.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola femminile, fase a gironi e tabellone preliminare (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 BEACH VOLLEY – Beach Pro Tour Finals, fase a gironi (diretta streaming su VBTV)

14.00 SNOOKER – Shoot Out, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 BOXE – Campionati Italiani Assoluti, turni preliminari (diretta streaming sul canale YouTube di FPI)

15.00 PALLANUOTO (Euro Cup) – Ortigia-Panionios (diretta streaming su European Aquatics Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – World Challenge, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.30)

16.00 PADEL – Premier Padel a Milano (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Coppie juniores, short program (diretta streaming su Discovery+)

17.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Juniores femminile, short program (diretta streaming su Discovery+)

18.00 PALLANUOTO (Euro Cup) – Szolnoki-Pro Recco (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Olympiakos-Fenerbahce Istanbul (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)

18.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Danza juniores, rhythm dance (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera maschile a Beaver Creek (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLANUOTO (Euro Cup) – Dubrovnik-Brescia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su DAZN)

19.55 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Coppie seniores, short program (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

20.00 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Milan Futuro (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 SNOOKER – Shoot Out, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Due partite: Bayern Monaco-Baskonia, Partizan Belgrado-Panathinaikos (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Brighton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Fenerbahce Istanbul (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Lazio-Napoli (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.05 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Seniores femminile, short program (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.15 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Moreirense-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)