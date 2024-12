Sport in tv a Natale: cosa vedere, tutti gli orari e la guida completa

Lo sport non si ferma mai durante l’anno, ma il giorno di Natale tira un po’ il fiato e si concede un po’ di riposo. Il numero di eventi in programma per la giornata di mercoledì 25 dicembre è davvero ridotto all’osso: da tradizione è tutto fermo in Europa per lasciare spazio ad atleti e addetti ai lavori di godersi questa giornata di festa con le famiglie, ma oltreoceano decidono di regalare un po’ di spettacolo agli appassionati, con eventi da gustarsi tra un piatto e l’altro.

Negli Stati Uniti d’America, infatti, non ci si ferma affatto. A Natale la NBA scenderà regolarmente in campo: il massimo campionato di basket a stelle e strisce proporrà tre incontri tra il tardo pomeriggio e la serata italiana. Si incomincerà alle ore 18.00 con New York Knicks-San Antonio Spurs, si proseguirà alle ore 20.30 con la sfida tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, si concluderà alle ore 23.00 con il confronto tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers.

Tutte le partite della NBA potranno essere seguite dagli abbonati sui canali di Sky, ma non ci sarà soltanto la palla a spicchi a tenere compagnia agli appassionati di sport durante la giornata di mercoledì 25 dicembre. Spazio anche al football americano con lo spettacolo della NFL: alle ore 19.00 si giocherà Pittsburgh Steelers-Kansas City Chiefs, mentre alle ore 22.30 gli Houston Texans ospiteranno i Baltimore Ravens.

Le due partite saranno trasmesse su DAZN e quest’anno anche su Netflix: dopo aver ospitato il ritorno sul ring di Mike Tyson, il colosso dell’intrattenimento in streaming si avventura nuovamente nell’universo sportivo. Ovviamente in entrambi i casi la proposta è riservata agli abbonati. Di seguito il calendario dettagliato e il programma dello sport in tv per la giornata di Natale.

CALENDARIO SPORT IN TV A NATALE 2025

Mercoledì 25 dicembre

18.00 BASKET (NBA) – New York Knicks-San Antonio Spurs (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Pittsburgh Steelers-Kansas City Chiefs (diretta streaming su DAZN, Netflix)

20.30 BASKET (NBA) – Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Houston Texans-Baltimore Ravens (diretta streaming su DAZN, Netflix)

23.00 BASKET (NBA) – Boston Celtics-Philadelphia 76ers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)