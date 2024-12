Snowboardcross, Coppa del Mondo Cervinia 2024: programma, orari, tv, streaming

Il prossimo fine settimana si aprirà la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboardcross in quel di Cervinia. Sulla mitica “26” di Breuil-Cervinia in Val d’Aosta. I migliori riders al mondo torneranno a sfidarsi proprio nel nostro Paese con il ritorno sulle nevi di Michela Moioli.

Programma che prevede le qualificazioni sia al maschile che al femminile il venerdì per poi passare alle gare sabato alle 11.30, con il classico tabellone a partire dagli ottavi di finale per poi proseguire con quarti, semifinale e finale. Oltre a Moioli, l’Italia può essere ambiziosa anche con Omar Visintin.

Le gare di snowboardcross di Coppa del Mondo a Cervinia saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Discovery Plus, DAZN, NOW e Sky Go, mentre non è prevista la diretta per quanto riguarda le qualificazioni. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara sia al maschile che al femminile.

CALENDARIO SNOWBOARDCROSS COPPA DEL MONDO CERVINIA 2024

Venerdì 13 dicembre

Ore 11.00-13.00 qualificazioni maschili

Ore 14.30-15.30 qualificazioni femminili

Sabato 14 dicembre

Ore 11.30 gara maschile e femminile (dagli ottavi di finale)

COPPA DEL MONDO SNOWBOARDCROSS 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 per gli abbonati

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, NOW e Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport