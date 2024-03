Snowboardcross, Michela Moioli e Niccolò Colturi conquistano il titolo ai Campionati Italiani Assoluti di Colere

L’ultimo atto della stagione per lo snowboardcross azzurro si è consumato quest’oggi sulle nevi di Colere (in provincia di Bergamo) con i Campionati Italiani Assoluti 2024, che hanno incoronato al femminile una stella globale della disciplina ed in campo maschile un giovane talento in rampa di lancio pronto ad alzare l’asticella già nel prossimo inverno.

Settimo titolo tricolore assoluto in carriera per la campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 Michela Moioli, che ha chiuso in bellezza dunque una stagione molto positiva in cui ha lottato a lungo per la Sfera di Cristallo arrivando seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle della francese Chloe Trespeuch.

La padrona di casa bergamasca ha preceduto in finale Sofia Belingheri e Caterina Carpano, che hanno completato il podio rispettivamente in seconda e terza posizione. Primo sigillo della carriera agli Assoluti per il ventenne Niccolò Colturi, che ha battuto nell’atto conclusivo Michele Godino e Filippo Ferrari, appaiati al secondo posto, ed il quarto classificato Luca Abbati.

“È stata una finale molto combattuta con qualche contatto inevitabile ma estremamente corretta e sono davvero soddisfatto di concludere così la mia stagione agonistica, a cui si sommano anche due successi in Coppa Europa“, il commento di Colturi alla FISI.