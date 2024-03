Snowboardcross: Michela Moioli trova il podio nell’ultima gara della stagione. Coppa a Trespeuch

Michela Moioli chiude in grande stile la Coppa del Mondo di snowboardcross 2023-2024. L’annata della rinascita per la bergamasca che centra la quinta top-3 stagionale con un super podio a Mt. St. Anne nella gara conclusiva.

Era riuscita a sognare in grande l’azzurra che si è ritrovata per tre quarti di gara davanti nella Big Final, salvo essere superata sul finale da Charlotte Bankes che timbra la doppietta nel week-end. Terza posizione per l’australiana Josie Baff.

Quarta, ma con gioia, la francese Chloe Trespeuch: la transalpina si porta a casa la Coppa del Mondo battendo proprio Bankes e Moioli.

Stagione mostruosa quella di Eliot Grondin: sono addirittura sette le vittorie per il fenomeno canadese che esulta ancora davanti al pubblico di casa dopo ieri. Battuti l’australiano Cameron Bolton (secondo anche ieri) ed il tedesco Leon Ulbricht. Sesta posizione per Omar Visintin alla centesima gara della carriera.