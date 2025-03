Snowboard alpino, sei azzurri approdano agli ottavi del PGS dei Mondiali!

Si sono aperti con le qualificazioni dello slalom gigante parallelo i Mondiali 2025 di snowboard, scattati in Engadina, in Svizzera: degli otto azzurri al via superano il turno ed approdano agli ottavi Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini, mentre escono di scena Elisa Caffont ed Elisa Fava.

Nelle qualificazioni femminili si registra il dominio incontrastato della ceca Ester Ledecka, che rifila distacchi abissali a tutte le rivali, chiudendo con il crono di 1’29″56: la seconda classificata, la nipponica Tsubaki Miki, accusa 3″29 di ritardo. In casa Italia passano il turno Lucia Dalmasso, quinta a 4″40, e Jasmin Coratti, 16ma ed ultima delle qualificate, a 6″11, con quest’ultima che però affronterà proprio la ceca agli ottavi. Eliminate, invece, Elisa Fava, 24ma a 8″06, ed Elisa Caffont, uscita nella qualification run.

Nelle qualificazioni maschili il miglior crono è del sudcoreano Lee Sangho, primo in 1’25″88, ma alla piazza d’onore c’è l’eterno azzurro Roland Fischnaller, secondo a 0″60. Passano agli ottavi tutti gli italiani al via: Maurizio Bormolini chiude settimo a 1″44, mentre Mirko Felicetti si classifica 11° a 1″80, infine Edwin Coratti termina 16°, ed è a sua volta l’ultimo dei qualificati, a 2″15.