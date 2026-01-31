SnowboardSport Invernali
Snowboard: Elisa Caffont sul podio a Rogla in PGS. Vince la giapponese Miki
Ancora un podio italiano nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo al femminile, il settimo stagionale, nell’ultima tappa prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nel PGS di Rogla, in Slovenia, conquista la quinta top-3 stagionale Elisa Caffont. L’azzurra è terza nella specialità olimpica sul pendio sloveno: dopo essersi arresa in semifinale alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, è riuscita a prevalere nella Small Final battendo l’austriaca Sabine Payer.
A vincere è la giapponese Tsubaki Miki, proprio davanti ad Hofmeister: per la nipponica secondo successo in stagione ed anche la soddisfazione di volare in solitaria (davanti a Caffont) nella classifica di Coppa. Eliminata ai quarti di finale Jasmin Coratti, mentre si arrendono agli ottavi Lucia Dalmasso e Sofia Valle.