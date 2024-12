Slittino: inizio non esaltante per la Nazionale italiana in Coppa del Mondo a Lillehammer

Iniziata in Norvegia, sul budello di Lillehammer, la Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Un’edizione che propone delle novità, con l’eliminazione delle sprint e delle team relay, per lasciare spazio al doppio e al singolo misto, simili alla staffetta di squadra, ma divise in specialità.

L’Italia non è riuscita ad esaltarsi in questo primo weekend di gare. L’attesa era ovviamente per Dominik Fischnaller, ma l’azzurro non è andato oltre il sesto posto, perdendo due posizioni nella seconda run. Da sottolineare invece una buona decima piazza del giovane Leon Felderer: l’obiettivo è di continuare a migliorare ed entrare stabilmente tra i migliori dieci.

L’altra super carta da giocare in casa azzurra era quella di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, detentrici del titolo di doppio. Solo quinte le altoatesine che non sono state mai in piena lotta per il podio. Nel singolo femminile discreta decima posizione per Sandra Robatscher, fuori invece dalla top-10 le due coppie di doppio maschile.

Nelle prove che hanno concluso il fine settimana migliori risultati per Italia 2 con Rieder/Kainzwaldner e Falkensteiner/Huber, quinti nel doppio misto, ottavi invece Dominik Fischnaller e Sandra Robatscher nel singolo misto.