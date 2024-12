Sinner giocherà l’Australian Open Opening Week: che cos’è, regolamento insolito e avversari di alto rango

Jannik Sinner non scenderà in campo prima degli Australian Open 2024 di tennis in tornei ufficiali: la stagione 2025 del tennis inizierà con la United Cup, che si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, ma in contemporanea si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.

Il tennista italiano, invece, sarà comunque in campo nella settimana successiva: Sinner, assieme ad altri tennisti di primo piano, quali lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’australiano Alex de Minaur, la cinese Qinwen Zheng e l’altro australiano Alexei Popyrin, disputeranno a Melbourne l’Australian Open Opening Week.

Si tratta di una serie di match d’esibizione previsti dal 7 al 10 gennaio: il primo avversario di Sinner, martedì 7 sarà proprio il padrone di casa australiano Alexei Popyrin, mentre non è stato ancora definito l’avversario dell’italiano della sfida di venerdì 10.

A night with Novak, invece, sarà una serata in cui il protagonista sarà il serbo Novak Djokovic: il balcanico giocherà due incontri consecutivi giovedì 9 gennaio. Il regolamento prevede che non ci sia un vincitore del torneo a fine settimana, ma si tratta di mere sfide per divertire il pubblico.

ESIBIZIONI OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 7 gennaio 2025

06.00 Jannik Sinner – Alexei Popyrin

Mercoledì 8 gennaio 2025

07.00 Qinwen Zheng – avversaria da definire

09.00 Carlos Alcaraz – Alex de Minaur

Giovedì 9 gennaio

Dalle ore 09.00 Novak Djokovic giocherà due incontri contro avversari da definire

Venerdì 10 gennaio

07.00 Carlos Alcaraz – Alexei Popyrin

09.00 Jannik Sinner – avversario da definire