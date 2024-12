Serie A, colpaccio Lazio a Napoli, la Fiorentina continua a volare, il Verona affonda

Si è chiusa la domenica della quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A che si chiuderà domani sera con il posticipo del lunedì tra Monza e Udinese. Alle 20.45 questa sera è andato in scena il big match di questo turno e la Lazio ha sbancato lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per 1-0 facendo un gran colpo per la parte alta della classifica.

A decidere è stato un bellissimo tiro a giro di Gustav Isaksen al 79° minuto dopo una partita tirata ed equilibrata senza grandi occasioni da gol. Lazio che sale quindi a 31 punti in classifica, mentre il Napoli resta secondo a 32 punti. Atalanta che conclude il turno in testa alla classifica. Lazio che è alla pari con Inter e Fiorentina. Fiorentina che ha vinto in casa 1-0 contro il Cagliari al termine di una partita senza tante emozioni: decide il gol di Danilo Cataldi con un bel destro da fuori con tanto di dedica speciale a Edoardo Bove.

Bellissima vittoria esterna dell’Empoli che ha banchettato superando per 4-1 il Verona in trasferta con la doppietta di uno staordinario Sebastiano Esposito e i gol di Liberato Cacace e Lorenzo Colombo. A nulla è servito il gol del momentaneo 1-3 di Casper Tengstedt. Toscani nella parte sinistra della classifica con 19 punti in 15 gare, Hellas in zona retrocessione a 12 punti e contestato con la posizione dell’allenatore Paolo Zanetti fortemente a rischio.

Spettacolare pareggio per 2-2 invece tra Venezia e Como: la squadra di Di Francesco passa in vantaggio con un gol fortunoso di Joel Pohjanpalo che devia in porta la conclusione di Hans Nicolussi Caviglia. A inizio secondo tempo i ragazzi di Fabregas ribaltano tutto con l’autogol di Candela e il gol di Andrea Belotti, mentre pareggia di nuovo la situazione Gaetano Oristanio con un gol olimpico da calcio d’angolo.