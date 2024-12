La Roma torna a vincere in Serie A, la Juventus acciuffa il pareggio in extremis

Oggi si sono giocati tre anticipi validi per la 15ma giornata della Serie A. La Roma ha sconfitto il Lecce per 4-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico, emergendo da un momento difficile sotto la guida di Claudio Ranieri. I giallorossi sono tornati al successo dopo quattro battute d’arresto consecutive e hanno provvisoriamente agganciato Empoli e Torino al decimo posto, mentre i pugliesi restano al quartultimo posto. Saelemaekers ha portato in vantaggio i padroni di casa al 13′, Krstovic ha pareggiato al 40′, ma poi nella ripresa si sono scatenati Mancini, Pisilli e Kone.

La Juventus si è resa protagonista di una grande rimonta contro il Bologna: sotto di due gol (Ndoye al 30′ e Pobega al 52′) e con l’espulsione di Thiago Motta al 51′, i bianconeri hanno agguantato il pareggio (2-2) con le reti di Koopmeiners al 62′ e Mbangula al 92′. La Juventus incappa nel terzo pareggio di fila e resta al sesto posto, ma ora a -7 dalla capolista Atalanta e con cinque lunghezze di vantaggio sul Bologna (che ha disputato un incontro in meno). Pareggio a reti bianche tra Genoa e Torino.

RISULTATI SERIE A OGGI

Genoa-Torino 0-0

Juventus-Bologna 2-2

Roma-Lecce 4-1

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 34 punti (15 partite giocate), Napoli 32 (14), Inter 31 (14), Fiorentina 28 (13), Lazio 28 (14), Juventus 27 (15), Milan 22 (14), Bologna 22 (14), Udinese 17 (14), Empoli 16 (14), Roma 16 (15), Torino 16 (15), Parma 15 (15), Genoa 15 (15), Cagliari 14 (14), Lecce 13 (15), Verona 12 (14), Como 11 (14), Monza 10 (14), Venezia 8 (14).