Calcio, Noslin trascina la Lazio ai quarti di Coppa Italia con una tripletta. Napoli al tappeto

La Lazio si riscatta dopo la sconfitta di domenica scorsa a Parma e conquista una preziosa vittoria casalinga sul Napoli negli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025 di calcio maschile. Gli uomini di Marco Baroni, grazie a questo risultato, avanzano ai quarti e attendono l’esito del confronto tra Inter e Udinese per conoscere il nome dei prossimi avversari.

Partenza lanciata dei biancocelesti, che si procurano un calcio di rigore al 20′ ma falliscono la chance dell’1-0 con la parata di Caprile su Zaccagni. Il gol del vantaggio arriva comunque al 32′ con Noslin sugli sviluppi di un corner, ma il Napoli risponde subito e trova il pareggio al 36′ con la rete di Simeone. Cinque minuti più tardi Noslin riporta la Lazio avanti su assist di Pedro, fissando il punteggio sul 2-1 all’intervallo.

In avvio di ripresa i padroni di casa allungano con il terzo gol di uno scatenato Noslin, imbeccato dall’ottimo cross di Zaccagni sulla fascia sinistra. Conte prova a riaprire il match inserendo alcuni big come Lukaku, McTominay, Di Lorenzo e Politano, ma l’inerzia non cambia ed il punteggio resta fermo sul 3-1 fino al triplice fischio di Pairetto.

La Coppa Italia si ferma adesso per due settimane e tornerà dal 17 al 19 dicembre con gli ultimi quattro ottavi di finale: Juventus-Cagliari, Atalanta-Cesena, Roma-Sampdoria e Inter-Udinese.