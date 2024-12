Sci di fondo: Maria Gismondi vince la 10 km tl di Slingia in FESA Cup

Continuano ad arrivare buone notizie dal circuito di FESA Cup. Maria Gismondi, infatti, si è imposta nella 10 km a tecnica libera a Slingia, nell’alta Val Venosta (Alto Adige). Dopo i successi, in questo stesso weekend, di Federica Casol e Giovanni Ticcò, un altro risultato di rilievo per lo sci di fondo italiano nei livelli che possono portare anche più in alto.

La ventenne di Subiaco, tesserata per le Fiamme Oro, ha vinto in 27’15″1, con 9″6 di vantaggio sulla francese Julie Pierrel e 15″8 sulla svizzera Marina Kaelin, seconda e terza. Bene anche varie altre azzurre: sesta a 29″5 Nadine Laurent, settima a 33″8 Martina Bellini, 12a a 49″3 Stefania Corradini e 13a a 55″3 Veronica Silvestri. 18a a 1’30″4 Virginia Cena, 21a a 1’31″1 Maria Eugenia Boccardi, 34a a 2’43″3 Laura Colombo, 35a a 2’48″2 Denise Dedei, non partita Iris De Martin Pinter.

Nella corrispondente prova maschile, ma sui 15 chilometri, Martino Carollo conquista la seconda posizione, a 40″ dal francese (e ampiamente esperto di Coppa del Mondo) Clement Parisse, uno da due bronzi olimpici e due mondiali in staffetta. Terzo l’altro francese Victor Lovera con 45″7 di ritardo. In casa Italia bene Lorenzo Romano, quarto a 52″1, Giovanni Ticcò, ottavo a 1’14”, e Fabrizio Poli, nono a 1’16″6. Così gli altri tricolori: 11° Martin Coradazzi a 1’20″4, 13° Andrea Zorzi a 1’26″2, 16° Davide Ghio a 1’45″6, 20° Giandomenico Salvadori a 2’05″5, 24° Luca del Fabbro a 2’1024, 28° Giacomo Petrini a 2’27″2 limitandoci ai migliori 30 (in classifica compaiono poi altri 9 azzurri, non hanno concluso Riccardo Foradori e Dietmar Noeckler).

In campo juniores, nella 10 km femminile ha conquistato il podio Beatrice Laurent, seconda con 35″8 di ritardo dalla francese Margot Tirloy (27’41″9). Per quanto riguarda la categoria maschile, invece, ex aequo al terzo posto di Daniel Pedranzini e Marco Pinzani, entrambi distanti 5″9 dal 24’21″7 del tedesco Jacob Elias Moche.