Sci alpino, Mikaela Shiffrin assente nello slalom di Killington. Ci sarà Federica Brignone

Si chiude oggi il fine settimana a Killington (Stati Uniti) di Coppa del Mondo di sci alpino dedicato alle discipline tecniche al femminile. Ieri era la giornata del gigante e sembrava tutto pronto per festeggiare in casa la vittoria numero 100 per Mikaela Shiffrin. Durante la seconda manche, invece, la statunitense è incappata in una rovinosa caduta che ha causato grande apprensione nelle colleghe e in tutti gli appassionati.

Shiffrin non sarà al via nello slalom di oggi e l’appuntamento con la centesima vittoria in Coppa del Mondo per lei è quindi rimandato. La classe 1995 del Colorado ha una brutta abrasione al fianco e una perforazione del torace, quindi dovrà stare a riposo prima di tornare in pista. Fortunatamente le ecografie sono buone e non si tratta di qualcosa di grave.

Lo scenario quindi nello slalom odierno è decisamente incerto: non c’è la dominatrice e colei che solitamente cannibalizza le gare, non c’è neanche Petra Vlhova che salta la trasferta americana e quindi c’è possibilità di vittoria per tutte le altre, a partire da Katharina Liensberger e Wendy Holdener che hanno cominciato bene la stagione, Lena Duerr che ha trovato una sua costanza e Lara Colturi che è fresca del suo primo podio in Coppa del Mondo.

Sei saranno le azzurre al via tra le quali spicca tra tutte Federica Brignone che torna a cimentarsi in una gara di slalom in Coppa del Mondo dal 10 marzo 2024 ad Are. A Killington in slalom ha corso anche nel 2022 raccogliendo una ventiquattresima posizione.