Sci alpino, lotta aperta per la Coppa del Mondo femminile. I dubbi su Shiffrin, Gut-Behrami favorita, Brignone e Goggia ci provano

In attesa delle ultime gare del 2024 a Semmering, è tempo di un primo bilancio nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. L’infortunio di Mikaela Shiffrin ha sicuramente scombinato le carte nella lotta per la classifica generale, con l’americana, super favorita, che ancora non ha annunciato la data del suo ritorno in pista. Un’assenza prolungata e che sicuramente condizionerà le possibilità di Shiffrin, anche perchè ci sarà da capire come l’americana gestirà la situazione nei prossimi mesi, con i Mondiali che forse diventano il principale obiettivo da preparare.

Con Shiffrin al momento fuori causa e con tutti i dubbi che attanagliano le vicende della campionessa di Vail, la principale favorita per alzare al cielo la sfera di cristallo è nuovamente Lara Gut-Behrami, che può andare a caccia del bis dopo il successo dello scorso anno. L’elvetica può contare su tre discipline nelle quali conquistare tanti punti (gigante, discesa libera e superG), ma fino a questo momento non si è ancora vista la miglior Gut-Behrami, con la vittoria che le è sempre sfuggita.

Una classifica di Coppa del Mondo che al momento vede con grande sorpresa al comando un’altra svizzera, Camille Rast. Per la venticinquenne di Vétroz questa è sicuramente la stagione della consacrazione, anche perchè ha vinto la prima gara di Coppa del Mondo della carriera. Difficilmente potrà lottare fino alla fine per la Coppa, visto che non gareggia in velocità, ma potrà essere certamente della partita se riesce a mantenere un livello molto alto in gigante ed in slalom, dove l’assenza di Shiffrin rende le gare ancora più incerte, ma anche con una maggior speranza di poter vincere.

Seconda in classifica c’è l’austriaca Cornelia Huetter, che ha iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore viste le due vittorie ottenute nella discesa di Beaver Creek e nel superG di St. Moritz. Sicuramente un avvio spumeggiante per l’austriaca, che può comunque ambire a rimanere nelle posizioni di vertice anche della classifica di Coppa del Mondo.

Capitolo italiane. Federica Brignone è probabilmente l’azzurra più indiziata a poter mettere i bastoni tra le ruote a Gut-Behrami, visto che proprio come l’elvetica è competitiva su tre discipline. Certamente la valdostana, però, dovrà cambiare ritmo nella velocità, soprattutto in superG dove deve essere quasi sempre costante sul podio. L’inizio stagionale era stato con il botto vista la vittoria a Soelden, poi in gigante è arrivato il passo falso di Killington, ma a Semmering c’è una nuova occasione per tornare sul gradino più alto del podio.

Al momento poco più avanti in classifica di Brignone c’è Sofia Goggia. Per provare a lottare fino alla fine per la sfera di cristallo, la bergamasca dovrà essere perfetta in discesa e superG (provare a vincere entrambe le coppe) e cominciare a fare punti pesanti anche in gigante, dove tornerà a correrà dalle gare di Kranjska Gora ad inizio 2025. Una missione davvero complicata, ma Goggia è partita fortissimo con tre podi in tre gare e vuole far sognare.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI ALPINO

1. Camille Rast (Svizzera) 287 punti

2. Cornelia Huetter (Austria) 250

3. Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 245

4. Sofia Goggia (Italia) 240

4. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 240

6. Federica Brignone (Italia) 219

7. Zrinka Ljutic (Croazia) 202

8. Sara Hector (Svezia) 182

9. Lena Duerr (Germania) 181

10. Katharina Liensberger (Austria) 177