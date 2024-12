Sci alpino, le convocate dell’Italia per Beaver Creek: tornano Sofia Goggia ed Elena Curtoni

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento della velocità nella Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Nei prossimi giorni, da mercoledì 11 a domenica 15 dicembre, si terrà infatti sulle nevi di Beaver Creek lo Speed Opening valevole come quinta tappa stagionale del circuito maggiore dopo quattro appuntamenti dedicati alle prove tecniche.

La mitica Birds of Prey ospiterà nel weekend una discesa libera (sabato 14) ed un SuperG (domenica 15), con l’Italia che si presenta in Colorado potendo contare su una squadra estremamente ambiziosa anche grazie al rientro in gara di Sofia Goggia ed Elena Curtoni, entrambe reduci da un lungo stop per infortunio ma ormai pronte a rimettersi in gioco.

Oltre a Goggia e Curtoni, il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha convocato per le competizioni di Beaver Creek anche Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi. Le donne in passato hanno gareggiato sulla Birds of Prey in una sola occasione, nel 2013, ma in gigante.

Grande curiosità per capire l’effettivo livello attuale di Goggia, soprattutto in discesa, dieci mesi dopo l’ultima gara ufficiale disputata. La Coppa del Mondo femminile, al termine di questo weekend, tornerà in Europa in vista della tappa successiva in programma a St.Moritz con i due SuperG del 21 e 22 dicembre.