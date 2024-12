Sci alpino, il ritorno di Lindsey Vonn: “Non sono al 100%, è un allenamento. Viaggio emozionante”

Presto in gara. A quasi sei anni di distanza, Lindsey Vonn è pronta per tornare a competere. Sembrava che al termine dei Mondiali di Are (Svezia) del 2019 tutto fosse finito e invece la fuoriclasse americana ha deciso di lanciare il guanto di sfida a se stessa. Lei, classe ’84, ha guardato dentro se stessa e scoperto di avere ancora qualcosa da dare all’amata neve.

La possibilità di competere nella Coppa del Mondo di sci alpino passa però dalle gare che dovrà affrontare per meritarsi la wild card. Attualmente, la campionessa americana ha 104,81 punti FIS in discesa libera e 93,02 in superG e per essere invitata a gareggiare nel Circo Bianco dalla porta principale dovrà necessariamente abbassare i propri punti sotto quota 80.

Per questo, la sciatrice statunitense sarà al cancelletto di partenza in questo week end delle gare FIS di Copper Mountain, in Colorado. Oggi andranno in scena due discese libere, mentre domani (8 dicembre) due superG. Lindsey, a questo proposito, ha scritto ieri un post sui social proprio per condividere le proprie emozioni.

“Felice di poter fare un altro passo questo week end! Tecnicamente domani (oggi) sarà la mia prima gara, ma la sto usando come un’opportunità di allenamento per continuare a migliorare. Il 100% arriverà col tempo, ma non domani. Sono passati 6 anni dall’ultima volta che ho gareggiato, quindi ho ancora un sacco di materiale da provare, sto trovando il mio ritmo e sto davvero entrando in forma per le gare. Mi sto divertendo molto e voglio continuare a farlo! Un brindisi al prossimo passo in questo incredibile ed emozionante viaggio! Vi ringrazio per il vostro fantastico supporto“, le parole di Vonn.

POST SU INSTAGRAM DI LINDSEY VONN