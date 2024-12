Lindsey Vonn al rientro: quattro gare in due giorni a Copper Mountain. Caccia ai punti FIS

Le gare FIS di Copper Mountain come tappa obbligata di avvicinamento alle prove di Coppa del Mondo: la statunitense Lindsey Vonn vuole rientrare alle gare sul massimo circuito internazionale e, a distanza di quasi 6 anni dall’ultima volta, ha richiesto una wild card per essere al cancelletto di partenza.

La campionessa statunitense, però, al momento ha 104.81 punti FIS in discesa libera e 93.02 in super-G e per meritarsi l’invito per i due super-G di St. Moritz, in programma il 21 ed il 22 dicembre, deve scendere sotto quota 80.00.

Per questi motivi Lindsey Vonn sarà in gara nel fine settimana nelle gare FIS di Copper Mountain, in Colorado: domani, sabato 7, si disputeranno una prova cronometrata e due discese libere, mentre domenica 8 andranno in scena due super-G.