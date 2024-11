Sci alpino, Lindsey Vonn in gara a St.Moritz grazie a una wild card? C’è la questione punti FIS

Una via per tornare a gareggiare. Cinque anni dopo il ritiro agonistico, Lindsey Vonn vuol tornare a gareggiare e l’obiettivo è competere a St. Moritz a fine dicembre. Parliamo di due superG in programma sulla Corviglia per colei che nella velocità ha esaltato gli appassionati del Circo Bianco. Si pensi alle 43 vittorie (66 podi) in discesa e ai 28 successi (46 podi) in superG, limitatamente alle gare di Coppa del Mondo. A questi risultati dovremmo aggiungere anche i due ori mondiali e gli otto podi iridati in totale, l’oro olimpico e tre podi a Cinque Cerchi in totale.

La conferma di questa notizia è arrivata dalla International Ski Federation. La federazione americana, infatti, ha chiesto agli organizzatori della tappa sulle nevi svizzere una “wild card” per consentire a Vonn di competere. Un sistema a inviti simile, ma non il medesimo che ha permesso a Marcel Hirscher, anch’egli tornato alle competizioni dopo cinque anni di lontananza dalle gare, di confrontarsi nel massimo circuito internazionale.

C’è appunto una differenza rispetto a campione austriaco che rappresenta nel suo ritorno i Paesi Bassi. La fuoriclasse americana per richiedere l’invito ed essere nuovamente al cancelletto di partenza dovrà abbassare i suoi punti FIS. Il motivo è legato al fatto che stiamo parlando di una specialista della velocità. Allo stato attuale delle cose, la statunitense ha 104 punti FIS in discesa libera e 93 in superG.

L’obiettivo sarà arrivate a quota 80. Come sarà possibile centrare questo obiettivo? Stando a quanto riportato da Blick, il 7-8 dicembre 2024 sono in programma a Copper Mountain quattro gare di velocità FIS (due di super-G e due di discesa). Potrebbe essere la soluzione al problema.