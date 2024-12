Lindsey Vonn pronta al ritorno in Coppa del Mondo di sci alpino: gare FIS a Copper Mountain, obiettivo St. Moritz

Mondiali di Are 2019 ultimo atto della carriera? Sembrava così e invece…A quasi sei anni di distanza, Lindsey Vonn torna a bussare alle porte del Circo Bianco. Lei, classe ’84, sente ancora di poter fare la differenza e quindi ecco il guanto di sfida lanciato, volendo rientrare nel massimo circuito internazionale dello sci alpino.

Vonn, però, per potersi conquistare la possibilità di tornare a competere in Coppa del Mondo deve abbassare i propri punti e quindi ha bisogno di fare risultati. Attualmente, la campionessa americana ha 104,81 punti FIS in discesa libera e 93,02 in superG e per meritarsi la wild card deve abbassarli fin sotto quota 80.

Per questo, la statunitense gareggerà in questo fine-settimana nelle gare FIS di Copper Mountain, in Colorado. Parliamo di due discese libere e due superG, tra il 7 e l’8 dicembre. A dare conferma di ciò è stata l’agenzia di stampa Associated Press, con le parole di Paul Kristofic, l’allenatore della squadra americana femminile.

“La sua storia parla da sola ed è certamente la più vincente velocista che ci sia. Ha fatto imprese incredibili nella sua carriera, quindi sarà molto interessante capire come tornerà“, ha dichiarato Kristofic. A detta del tecnico la condizione fisica dell’atleta è davvero promettente, migliorando ogni volta che scende in pista e avendo grandi motivazioni.

Non resta che attendere quanto accadrà. Per rivedere nel massimo circuito Vonn bisognerà attendere perlomeno i due superG di St.Moritz, in programma il 21 e il 22 dicembre. Da capire fin dove la 40enne statunitense saprà spingersi, in considerazione anche dei suoi tanti infortuni in passato.