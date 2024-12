Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a St. Moritz: soddisfazioni tra discesa e superG

Sofia Goggia ha impressionato nel suo ritorno alle gare a Beaver Creek. La bergamasca ha realizzato l’ennesimo capolavoro della sua carriera, firmando nel primo weekend stagionale un secondo posto in discesa e poi un successo dominante in superG. Una due giorni quindi eccezionale per Goggia, che si presenta nelle migliori condizioni al weekend di St.Moritz, su una pista nella quale ha una tradizione decisamente favorevole e dove ha scritto alcune imprese epiche.

Il primo vero squillo di Sofia sulla pista di St. Moritz è datato 2017 e neanche in Coppa del Mondo, ma ai Mondiali e nemmeno nella velocità. Infatti, proprio nella località dell’Engadina, Goggia vinse la sua prima medaglia iridata della carriera, un bronzo in gigante precedendo Federica Brignone.

Dal 2019 cominciano gli anni di gloria per l’Italia e per Goggia. La bergamasca è protagonista in superG, dove realizza una doppietta con Federica Brignone, beffando la valdostana per un solo centesimo. Nel 2021 Goggia fa ancora bene in superG, concludendo al secondo posto dietro a Lara Gut-Behrami.

Il 2022 è l’anno della clamorosa impresa della bergamasca. Nella prima delle due discese in programma Goggia è seconda al traguardo dietro ad Elena Curtoni, ma la bergamasca si procura la frattura scomposte al secondo e terzo metacarpo della mano sinistra. Sofia si fa subito operare ed il giorno dopo è nuovamente in pista, andando clamorosamente a trionfare in discesa nonostante l’infortunio.

Nella passata stagione è arrivata la terza vittoria della carriera in Coppa del Mondo a St. Moritz, dominando il superG davanti a Cornelia Huetter e Lara Gut-Behrami. A Goggia non riesce il bis il giorno dopo, visto che l’azzurra viene battuta da Mikaela Shiffrin, con Federica Brignone a completare il podio.