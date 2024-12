‘La scodata’ di De Chiesa: “Una nuova luce tecnica per Sofia Goggia. Brignone non inferiore a Gut”

LA NUOVA STABILITÀ TECNICA DI SOFIA GOGGIA

Sofia in passato era in equilibrio, non dico precario, ma ti faceva sobbalzare sulla sedia in certi frangenti. È migliorata molto perché si è allenata tanto in gigante, la sua tecnica si è affinata tantissimo. L’abbiamo vista sciare molto bene a Beaver Creek: con il suo allenatore Agazzi ha fatto un grande lavoro. Chiaramente dopo tante cadute e infortuni, forse ha fatto sua la famosa regola di Bernhard Russi, secondo cui il discesista non deve cadere. Col passare degli anni, anche una sciatrice che ha fatto del coraggio la sua arma vincente è chiamata a prendere delle misure, imparando a dosare questo coraggio, che è necessario, ma sempre con grano salis. Il problema è che gli sci di oggi sono diversi rispetto a quelli dell’era di Russi, c’è sempre l’incognita della spigolata che può farti partire lo sci per la tangente. Di sicuro Goggia è molto più sicura e stabile, la sua sciata è cambiata. Il gigante le ha dato tanto, ricordiamoci che lo scorso anno partiva con pettorali molto alti ad inizio stagione, poi arrivò quinta a Kronplatz, prima di farsi male. Anche se è stata ferma per 8 mesi, quel bagaglio tecnico non lo ha smarrito.

I DUE MOMENTI CHIAVE DEL FINE SETTIMANA DI SOFIA GOGGIA

Ci sono stati due momenti chiave. Nella discesa si è tenuta un margine sul muro e ha fatto benissimo. Poi stava per superare la Huetter, ma dopo la compressione del Golden Eagle ha tagliato la traiettoria, un po’ come aveva fatto Odermatt, anche se un po’ prima rispetto allo svizzero. A quel punto, ha deciso di correggere con una piccola sterzata del piede, attrito che le ha fatto perdere qualche decimo. Con una linea più azzeccata, senza perdere la corda di quella curva, penso che avrebbe battuto la Huetter. In superG, ottimamente tracciato da Feltrin, mi ha stupito perché sul muro è andata meglio della Gut, ad ulteriore dimostrazione che tecnicamente è migliorata tanto. Nelle porte finali, dopo la compressione, è entrata troppo veloce in quella curva verso sinistra e le è mancato spazio in quella strozzatura. A quel punto si è resa artefice di un virtuosismo tecnico e atletico mostruoso. Ha tirato su il ginocchio, raddrizzandolo e togliendo inclinazione alla gamba interna: in questo modo ha evitato che lo scarpone toccasse la neve ed è riuscita a fare la curva in un fazzoletto, a velocità supersonica. È stata fenomenale nell’edulcorare la presa di spigolo, perché ha frenato pochissimo nonostante non ci fosse spazio e ha perso solo 8 centesimi dalla Gut. Un’altra atleta, al suo posto, avrebbe perso un secondo, ammesso che fosse rimasta dentro. Lì è venuta fuori tutta la classe di Sofia, si è vista una luce tecnica che in passato non aveva.

FEDERICA BRIGNONE ZAVORRATA

A Killington era uscita nella seconda manche quando poteva anche vincere, forse stava sciando anche meglio che a Soelden. È stata brava perché ha avuto un ascesso ad un dente ed era sotto antibiotico. Puoi essere una tigre, ma un po’ di energie ti mancano, ha corso con questa zavorra. Nonostante non fosse in buone condizioni fisiche, ha fatto bene. Peccato per le imprecisioni nella parte finale del superG, costatele il podio.

LA METAMORFOSI DI MARTA BASSINO

Sembrerebbe che il suo talento si sia spostato sulla velocità. Io spero di no, mi dispiacerebbe non vederla più primeggiare in gigante, che è la sua specialità, dove ha vinto anche una Coppa del Mondo. Però, se guardiamo i risultati, sembrerebbe esserci questa metamorfosi. Comunque è stata molto brava, sul muro ha fatto sempre i migliori tempi in entrambi i giorni. In superG era saldamente seconda all’ultimo intermedio, poi ha accusato inspiegabilmente 6 decimi nelle ultime curve senza sbagliare, in un tratto dove di solito lei fa la differenza. Peccato perché il podio era suo. Se Bassino e Brignone avessero fatto i tempi della Melesi nell’ultimo settore, perdendo solo 12 centesimi, sarebbe stata tripletta italiana.

TRA NOVITÀ E RIENTRI

Roberta Melesi sta migliorando molto, è brava. Poi sono molto contento del rientro di Elena Curtoni, che in discesa ha preso delle precauzioni, poi in superG ha tirato di più e ha fatto una bellissima gara dopo un anno intero di stop. Per l’Italia è stata una grande prova di squadra.

LA LOTTA PER LA COPPA DEL MONDO GENERALE

Lara Gut-Behrami è una delle grandi favorite, forse un po’ di più rispetto a Brignone. Però siamo ad inizio stagione, i valori si possono ribaltare. Per me partono alla pari, non darei per scontato che la Gut sia la grande favorita, perché la Brignone se la gioca ad armi pari. L’azzurra penso abbia qualcosa in più in gigante, in superG sono pari e in discesa prevale la svizzera, ma dipende dalle piste.

IL TERZO INCOMODO SOFIA GOGGIA

La Goggia sarebbe già tanto se tornasse nelle 15 o nelle 10 in gigante, non sarà facile dopo tanto tempo che non gareggia in questa specialità. Certo che se arrivasse prima o seconda in tutte le gare di discesa e superG, allora i conti si faranno alla fine. Però dipende dalle altre due, Gut e Brignone: se saliranno sul podio costantemente in tre specialità, avranno un indiscutibile vantaggio.

DE ALIPRANDINI METTE NEL MIRINO IL PODIO

De Aliprandini sta andando veramente molto bene, soprattutto nelle seconde manche. Sciando così, il podio può arrivare e non va di certo escluso. Certo non è uno sciatore da podio costante: in carriera ne ha ottenuto solo uno in Coppa del Mondo, oltre all’argento dei Mondiali.

KASTLUNGER, SERVONO CONFERME

Kastlunger è stato bravo, ma prendiamolo con beneficio d’inventario. Ha sfruttato congiunture favorevoli. Non è una storia vera quella dello slalom in Val d’Isere, però di certo è stato bravo a sfruttare l’occasione. Adesso bisognerà vedere se riuscirà a compiere il passo per entrare stabilmente tra i migliori 15.

DELLA VITE IN UN TUNNEL

C’era stato uno spiraglio di luce nella prima manche di Beaver Creek. Qui l’ho rivisto sciare come lo scorso anno. Taglia troppo spesso sul palo, di conseguenza muovendosi in ritardo. Così si scia solo in difesa e non si riesce a creare la giusta propulsione per spingere. Quando si gira sotto il palo, spesso la fase di cambio può essere solo correttiva. Mi dispiace, è molto in crisi e non è più stato quello di due anni fa che prometteva tanto. L’Italia ha già pochi talenti, non possiamo permetterci che si smarrisca uno come lui.