Sci alpino, le convocate dell’Italia per St. Moritz: Goggia guida l’ambiziosa squadra azzurra

La Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino torna in Europa questo weekend per la sesta tappa della stagione, in programma sulle nevi di Sankt Moritz da sabato 21 a domenica 22 dicembre. In Svizzera sono previsti due SuperG (il primo alle ore 10.30, il secondo alle 11.00), in cui la squadra italiana proverà a confermare quanto fatto due giorni fa a Beaver Creek.

Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha convocato undici atlete per l’appuntamento elvetico: Marta Bassino, Vicky Bernardi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Ricordiamo che l’Italia ha a disposizione nove pettorali (più Bernardi che ha il posto fisso per questa stagione), quindi ci sarà un taglio a ridosso delle competizioni.

Fari puntati ovviamente su Goggia, protagonista di un nuovo incredibile comeback ottenendo un secondo posto in discesa ed un primo in SuperG sulla Birds of Prey al rientro in gara dopo dieci mesi di stop per infortunio. Incoraggiante anche il ritorno di Curtoni, nona nel supergigante di Beaver Creek dopo un anno di assenza dal Circo Bianco.

“Sono abbastanza contenta della trasferta negli Stati Uniti, anche se consapevole di non aver ancora sciato al 100%. In supergigante mi sono presentata al cancelletto di partenza con minore agitazione rispetto alla discesa, sto ricostruendo la fiducia piano piano e penso di essere sulla strada giusta. Adesso che ho rotto il ghiaccio posso pensare al futuro, sicuramente il rientro dall’infortunio si è rivelato più difficile rispetto al passato, fisicamente mi sento bene e mentalmente sto lavorando tanto“, le parole della 33enne valtellinese al sito della FISI.