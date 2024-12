Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val Gardena. Dominik Paris ha interrotto un lungo digiuno

Il periodo pre-natalizio, come tradizione, vede la Coppa del Mondo di sci alpino maschile protagonista in Val Gardena in un weekend dedicato alle prove veloci. L’Italia ha vissuto diversi buoni momenti sulla pista denominata Saslong ma, di pari passo, anche periodi di digiuno assoluto. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti degli italiani in Val Gardena.

Il primo risultato di rilievo per i colori azzurri in Val Gardena porta la firma di Rolando Thoeni nel gigante del 16 marzo 1972 vinto dallo svizzero Edmund Bruggmann. Ci pensa Gustav Thoeni il 23 marzo 1975 a centrare il primo successo sulle nevi di casa nel parallelo vinto davanti a Ingemar Stenmark e allo svizzero Walter Tresch. Passiamo al 17 dicembre 1976 con la collocazione attuale del calendario, con Herbert Plank che chiude secondo nella discesa vinta dall’austriaco Franz Klammer. Gli anni ’70 si chiudono con la vittoria proprio di Herbert Plank nella discesa del 18 dicembre 1977 vinta davanti agli austriaci Peter Wirnsberger e Franz Klammer.

Gli anni ’80 vedono un secondo posto di Michael “Much” Mair nella discesa del 13 dicembre 1986 vinta dal canadese Rob Boyd. Il 16 dicembre 1989 esordio di Kristin Ghedina sul podio della Saslong nella discesa vinta da Pirmin Zurbriggen davanti al connazionale Franz Heinzer.

Gli anni ’90, invece, regalano ben pochi sorrisi ai nostri portacolori sulle nevi gardenesi. Bisogna attendere, infatti, il 17 dicembre 1999 con lo stesso Kristian Ghedina che fa sua la discesa davanti all’austriaco Josef Strobl e al canadese Ed Podivinsky. Il giorno successivo, il 18 dicembre 1999, l’ampezzano è secondo nella discesa vinta dall’austriaco Andres Schifferer.

Arriviamo al 14 dicembre 2001 ed è ancora Kristian Ghedina a vincere sulla Saslong nella discesa che vede anche il terzo posto di Kurt Sulzenbacher. Finita l’era d’oro di “Ghedo”, bisogna fare un passo in avanti fino al 19 dicembre 2008 con Werner Heel che mette le mani sul superG davanti all’elvetico Didier Defago ed allo svedese Patrik Jaerbyn. Il 18 dicembre 2009, invece, Patrick Staudacher è terzo nel superG vinto da Aksel Lund Svindal, quindi il 14 dicembre 2012 arriva un doppio podio con Matteo Marsaglia secondo e Werner Heel terzo nel superG vinto dal solito Aksel Lund Svindal.

Salto in avanti fino al 19 dicembre 2014 con Dominik Paris che conquista il suo primo podio sulle nevi di casa alle spalle di Kjetil Jansrud. Il 14 dicembre 2018, invece, il secondo posto porta la firma di Christof Innerhofer alle spalle dell’immancabile Aksel Lund Svindal. Negli ultimi anni arrivano altri due sorrisi per gli azzurri. Il 17 dicembre 2022 Mattia Casse centra il terzo posto nella discesa vinta da Aleksander Aamodt Kilde davanti al francese Johan Clarey, mentre 12 mesi fa arriva il primo successo di Dominik Paris sulla Saslong davanti ad Aleksander Aamodt Kilde e allo statunitense Bryce Bennett.